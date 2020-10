GF Vip, nella notte scoppia la lite tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: lei lo manda a quel paese, lui scoppia a piangere

Dopo la scorsa puntata in diretta c’è stato un forte scontro tra i due protagonisti del reality. Ecco che cosa è successo nella notte

GF Vip: Elisabetta Gregoraci continua a mentire?

In questo primo mese di convivenza dei vip al Grande Fratello Vip è nata “un’amicizia speciale” tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Lui è rimasto sorpreso nel conoscere di persona la showgirl, lei ha un affetto particolare per lui che considera una persona pura e buona. Tuttavia, se Pierpaolo continua ad aspettare e a sperare, da fuori pare che Elisabetta sia già impegnata.

Infatti, molti sanno che lei ha una frequentazione fuori dalla Casa e per lei continuano ad arrivare aerei con messaggi poco chiari. Lei stessa non è chiara quando affronta l’argomento. Parla di corteggiatori, qualcuno a cui tiene. E dall’inizio fa un gesto per mandare messaggi all’esterno: due colpetti sul petto con le dita. Dopo l’ultima puntata in diretta, però, qualcosa è cambiato ed è scoppiato un forte litigio.

Elisabetta e Pierpaolo litigano: lei lo manda a quel paese, lui piange disperato

Pierpaolo in puntata è stato messo di fronte al fatto che Elisabetta fa quel gesto con le dita sul petto dall’inizio della sua avventura nel reality. Lui non se ne era accorto ed è rimasto sconvolto da questo perchè non ha creduto alla versione di lei che parlava di un gruppo di amici, ma pensa che sia rivolto ad un innamorato.

Dopo la puntata, infatti, i due si sono ritrovati in giardino per chiarire la situazione. Lui le ha chiesto per l’ennesima volta se fuori ha qualcuno e lei è stata vaga di nuovo: “Ho tante persone che mi vogliono bene“.

Pierpaolo a quel punto ha perso la pazienza e ha chiesto una volta per tutte la verità, ma lei ha detto di essere single e di non volere una storia nella Casa perchè c’è suo figlio che la guarda da casa. L’ex velino, però, ha ricordato alla showgirl di aver detto di essere innamorata fuori dalla Casa e lui non accetta più questo tergiversare. Se almeno l’avesse messo in chiaro da subito…

Alla fine i toni si sono alzati, lei lo ha mandato a quel paese e lui se ne è andato. Con altri suoi coinquilini Pierpaolo è scoppiato a piangere disperato esasperato da questa situazione. Secondo voi come evolverà la cosa?