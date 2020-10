Nina Moric, nuovo video spiazzante di Carlos, lui: “Vorrei ammazzare tutti, mio padre mi picchiava” (VIDEO)

Questa notte Nina Moric ha registrato un video spiazzante in cui è inquadrato suo figlio Carlos mentre racconta la sua verità. Il ragazzo, visibilmente agitato, ha confessato tutto ciò che accade in casa di Fabrizio Corona.

In seguito, il giovane ha manifestato la volontà di tornare a vivere da sua madre in quanto dal padre non si sente al sicuro. Nelle clip è stato ripreso anche il momento in cui il giovane si è recato da suo padre per comunicargli la sua decisione.

Le fortissime dichiarazioni di Carlos in video con Nina Moric

Nina Moric ha ripreso, per l’ennesima volta, suo figlio Carlos in video mentre il giovane ha sbottato contro suo padre. La donna, però, prima di divulgare tale contenuto, ha chiesto autorizzazione al figlio maggiorenne. Il contenuto del video è davvero molto pesante a causa delle dichiarazioni fatte dal giovane. Carlos, infatti, ha attaccato suo padre dicendo di aver simulato di avere il Coronavirus solo per generare un po’ di sgomento. Pertanto, pare che l’ex re dei paparazzi non abbia il Covid. In seguito, il ragazzo ha dichiarato di essere arrabbiato e che vorrebbe ammazzare tutti, ma non lo farà perché sarebbe sbagliato.

Tra le varie confessioni è emerso anche che Corona avrebbe picchiato suo figlio e lo avrebbe imbottito di psicofarmaci per impedirgli di raccontare la verità. Dopo aver formulato tutte queste accuse, Carlos ha deciso di uscire dalla sua stanza e di recarsi dal padre per affrontarlo di persona. A quel punto, il ragazzo ha rivelato di essere in videochiamata con sua madre, la quale divulgherà il contenuto sui social. (Continua dopo il video)

La reazione di Fabrizio Corona

Nina Moric ha detto che Instagram è l’unico modo per far valere la sua verità, per questo ha condiviso il video in cui Carlos ha delirato contro suo padre. Corona, intanto, ha ascoltato in silenzio lo sfogo del figlio, il quale gli ha detto di voler andare via. Ad un certo punto, Fabrizio lo ha esortato a prendere una camomilla, ma lui si è rifiutato. Nina, dal canto suo, continuava a gridare di lasciarlo stare e di permettergli di andar via.

Gli utenti del web hanno commentato tale video dicendo di essere basiti dal comportamento della Moric. Per molti si vede chiaramente che il ragazzo abbia dei disturbi, pertanto, cambia idea e versione dei fatti dalla sera alla mattina. A tal proposito, i genitori dovrebbero tutelarlo e non strumentalizzare la vicenda.