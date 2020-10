Il Paradiso delle signore trama 22 ottobre: Marta lascia Milano, Armando fa un gesto importante

Nella puntata di giovedì 22 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che il grande giorno per Marta sarà, ormai, arrivato. La fanciulla deve partire per New York, ma prima di farlo dovrà salutare tutti i suoi parenti e amici, che non rivedrà per un po’ di tempo.

Salvatore e Marcello, dal canto loro, proveranno a riavvicinarsi a Laura formalizzando il suo ingresso come loro socia. Tra Armando e Agnese, invece, si creerà una complicità molto intensa, che spingerà Ferraris a compiere un gesto molto importante.

Trama 22 ottobre: Marta lascia Milano

Al Paradiso delle signore ci sarà un grande evento nella puntata del 22 ottobre. L’ultima notte a Milano sarà passata per Marta e all’indomani la ragazza incontrerà tutte le persone care per fare loro un ultimo saluto prima di dirigersi a New York. La donna sarà molto emozionata, ma al contempo parecchio triste. Ad ogni modo, prima di andar via, la protagonista deciderò di spiazzare suo marito con una sorpresa. Vittorio accompagnerà sua moglie all’aeroporto e, quando tornerà a casa, troverà un album realizzato da Marta con tutte le foto migliori della loro vita insieme.

Laura, dal canto suo, si sfogherà con Roberta in merito al comportamento assunto da Salvatore. La Pellegrino, allora, andrà da Marcello e Salvatore e chiederà loro di fare un passo nei confronti della ragazza. I due, allora, decideranno di formalizzare l’ingresso in qualità di socia della protagonista. Questo ristabilirà un po’ di serenità tra i tre amici. Nel frattempo, Armando compirà un gesto inaspettato.

Armando fa scoppiare un caso al Paradiso delle signore

Ferraris capirà di essere profondamente innamorato di Agnese. Per tale ragione, deciderà di liberarsi della fede che porta al collo, che appartiene a sua moglie defunta. Questo gesto, però, verrà interpretato male dai protagonisti del Paradiso delle signore, sta di fatto che nella puntata del 22 ottobre solleveranno un caso. I presenti, infatti, crederanno che l’uomo abbia smarrito l’anello. A tale scopo setacceranno ogni angolo del grande magazzino per riuscire a recuperare il prezioso oggetto.

Il più preoccupato per la situazione sarà Rocco, il quale sarà il primo a diramare l’allarme in merito alla scomparsa. Ad ogni modo, con questo gesto, Armando vorrà dimostrare ad Agnese di essere assolutamente disposto ad intraprendere una relazione alla luce del sole con lei. Come la prenderà la signora Amato? Non ci resta che attendere le prossime puntate.