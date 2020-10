Oroscopo 21 ottobre 2020: Leone meno orgogliosi, Acquario faville in amore

L’Oroscopo del 21 ottobre 2020 esorta i Leone ad esternare di più i propri sentimenti. Gli Acquario, invece, saranno parecchio favoriti in amore

Previsioni 21 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno devono essere molto cauti in amore. Se siete in crisi con il vostro partner, nella giornata di oggi potrebbero sopraggiungere delle complicazioni. Dal punto di vista lavorativo, invece, ci sono delle novità in arrivo. Consiglio del giorno: sappiate cogliere l’attimo.

Toro. In campo lavorativo urge una ventata di novità. Nella giornata odierna sono favoriti coloro i quali saranno brillanti e creativi. L’Oroscopo del 21 ottobre vi esorta a mantenere la calma in amore. Cercate di non essere troppo polemici. Consiglio del giorno: fate tesoro dell’esperienza per migliorarvi.

Gemelli. Se in questo periodo avete vissuto degli alti e bassi in amore, d’ora in avanti ci sarà un miglioramento. Non è escluso che possano nascere nuove storie, ma non è certo che esse saranno durature. Sul fronte lavoro, invece, dovete darvi da fare. Consiglio del giorno: chi insiste, conquista.

Cancro. Questo non è il periodo più indicato per agire ed esporsi troppo in campo professionale. Piuttosto, cercate di cimentarvi nell’elaborazione di nuovi progetti da mettere in pratica in seguito. Oggi potrebbe esserci qualche intoppo o scocciatura. Consiglio del giorno: mantenete la calma.

Leone. Troppe volte tendete a dare per scontate certe cose. Per questo motivo, esternate i sentimenti verso il partner o verso gli amici perché talvolta c’è il bisogno di sentirsele dire certe cose. Sul lavoro è un periodo ancora troppo complicato per pensare in grande. Consiglio del giorno: con la calma otterrete tutto.

Vergine. L’amore dominerà la vostra giornata. Oggi sentirete un forte bisogno di esternare i vostri sentimenti. Sul lavoro, invece, avrete un po’ la testa tra le nuvole in quanto sarete maggiormente catturati dalle questioni di cuore. Consiglio del giorno: cercate di non perdere la concentrazione.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata odierna procederà con estrema lentezza. Vi sentite un po’ stanchi e demotivati e questo non potrà che incidere anche nelle questioni lavorative. In campo sentimentale potrebbero nascere delle discussioni alquanto turbolente. Consiglio del giorno: non tirate troppo la corda.

Scorpione. L’Oroscopo del 21 ottobre denota un’ottima congiunzione astrale tra Venere e Luna, che favorirà soprattutto la sfera dei sentimenti. Ottimo momento per cominciare nuove relazioni. Anche sul lavoro comincerete a raccogliere i frutti del vostro impegno. Consiglio del giorno: non lasciatevi abbattere da nessuno.

Sagittario. Sorprese in arrivo per i nati sotto questo segno. Un progetto a cui stavate lavorando da tempo si concretizzerà. Siete troppo impegnati nel lavoro e questo vi sta facendo trascurare un po’ i rapporti di coppia. Consiglio del giorno: non siate impazienti di raggiungere i vostri scopi.

Capricorno. Oggi sarete particolarmente produttivi sul lavoro, per tale ragione impegnatevi affinché riusciate a risolvere tutte le questioni più scoccianti. I sacrifici non vi spaventano, per questo sarete propensi a gettarvi in ogni situazione senza farvi troppi problemi. Consiglio del giorno: Non lasciate che gli altri si approfittino della vostra energia.

Acquario. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Cimentatevi in nuove conoscenze dalle quali potrebbero nascere interessanti relazioni. Sul fronte lavoro, invece, ci sono dei cambiamenti in vista. Forse dovrete modificare il vostro modo di approcciarvi. Consiglio del giorno: dichiaratevi se vi piace una persona.

Pesci. In questo periodo non riuscite ad essere molto lucidi per quanto riguarda l’amore. Spesso tendete ad idealizzare una relazione, credendo che il partner viaggi sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro ci vuole concentrazione. Consiglio del giorno: non credete a tutto quello che vi viene detto.