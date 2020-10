Uomini e Donne: è finita tra Nicole Mazzocato e Thomas Teffah, i motivi

Sembrava andare tutto a gonfie vele per l’ex corteggiatrice ma la sua nuova storia d’amore è giunta al capolinea. Ecco che cosa ha detto Nicole sui social

Uomini e Donne: Nicole Mazzocato torna single

Abbiamo conosciuto Nicole Mazzocato alcuni anni fa a Uomini e Donne. La ragazza è andata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Fabio Colloricchio ed effettivamente tra i due è poi nata una storia d’amore lunga quattro anni. Non sono stati anni facili, però. Pare che entrambi abbiano tradito, ci sono stati molti tira e molla, terapia di coppia e alla fine si sono lasciati.

Dopo pochissimo tempo dalla rottura definitiva con Fabio, Nicole ha ritrovato il sorriso accanto a Thomas Teffah. Loro si conoscevano da tantissimi anni, avendo lavorato nello stesso posto per un’estate, ma erano sempre stati amici fino a che hanno scoperto di provare qualcosa di più. Lei parlava di lui come l’uomo della sua vita ma ultimamente la coppia è sparita dai social. I dubbi dei fan erano fondati: si sono lasciati.

Nicole: ‘Non è successo nulla, ambizioni diverse’

L’ex corteggiatrice è intervenuta personalmente sui social e ha spiegato che il motivo per cui i fan non la vedono più con Thomas è proprio perchè si sono lasciati. Nicole ha detto che non bisogna farne un dramma perchè comunque loro si sentono tutti i giorni, vanno molto d’accordo e stanno bene.

Non è successo nulla di particolare, ma gli obiettivi di questo periodo di ognuno non potevano andare d’accordo e quindi le loro strade si sono separate. Tuttavia, continueranno ad esserci sempre l’uno per l’altra. Nicole ha fatto questo video sorridendo e non c’era traccia di tristezza. Voi che cosa ne pensate di questa decisione?

I rapporti con Fabio

Se con Thomas va tutto bene, con Fabio Colloricchio, invece, continuano i dissapori. Quando lui ha parlato male di Nicole a Supervivientes, lei lo ha querelato e da allora non si parlano più se non tramite avvocati.

Non solo, ma Nicole è spesso protagonista sui social di scontri e frecciatine con l’attuale ragazza del modello spagnolo, Violeta Mangrinan. Nel frattempo, però, anche quest’ultima ha ammesso di essere stata tradita da Fabio. Insomma, i tormenti amorosi di questi protagonisti sembrano non esaurirsi mai.