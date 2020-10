Andrea Damante furioso per le dichiarazioni di Giulia De Lellis: rimosse tutte le immagini (FOTO)

In queste ore, Giulia De Lellis ha risposto ad alcune domande su Andrea Damante che, tuttavia, pare abbiano reso furioso il dj. Diversi utenti, infatti, hanno notato che il ragazzo ha compiuto un gesto inaspettato dopo le dichiarazioni della sua ex.

Nello specifico, il veronese ha rimosso tutti i contenuti che riguardano la romana dal suo profilo Instagram. Inoltre, il giovane ha anche risposto ad alcune domande dei followers che fanno riferimento alla sua vita sentimentale.

Le dichiarazioni di Giulia rendono furioso Damante

Andrea Damante pare sia furioso con Giulia De Lellis a causa delle ultime dichiarazioni fatte da quest’ultima sui social. Alcuni utenti hanno fatto delle domande all’influencer in merito al rapporto con Andrea. Lei ha lasciato intendere che tra i due non ci sia nessun riavvicinamento, tuttavia, c’è molto rispetto e tanta serenità. La protagonista, inoltre, è anche intervenuta sul gossip inerente il fatto che Damante sembra essersi fatto una nuova vita. Giulia ha dichiarato di essere felice per lui e di non serbare nessun rancore.

Con il suo intervento, dunque, l’influencer è come se avesse avallato le ipotesi relative ad un nuovo flirt del suo ex. Ebbene, le recenti dichiarazioni pare non siano state molto gradite dall’ex tronista di Uomini e Donne che, infatti, si è sfogato sui social. Il ragazzo ha, in un primo momento, provveduto a rimuovere tutte le foto e i video inerenti lui e la sua ex compagna di vita. A notare la cosa sono stati alcuni fan che, immediatamente, hanno provveduto a comunicare la notizia a Deianira Marzano. (Continua dopo la foto)

La reazione di Andrea

Quest’ultima, quindi, ha divulgato l’informazione sui social, dopo averne accertato la veridicità. Effettivamente, andando sull’account Instagram del Dama si può tranquillamente notare che non sono presenti più immagini che riguardano la coppia. Secondo il punto di vista di molti fan, dunque, Andrea Damante sarebbe furioso con Giulia per aver lasciato intendere che lui abbia un nuovo flirt.

Poco dopo, infatti, sui social il giovane ha parlato della questione. Nel rispondere ad alcune domande dei fan, si è trovato ad affrontare anche questo spinoso argomento. In particolar modo ha detto di non essersi rifatto una vita. Il giovane ha accusato tutti coloro che hanno diffuso questa notizia chiedendogli come facciano a conoscere cose di cui neppure lui è a conoscenza.