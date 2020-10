Spoiler puntata di oggi di Uomini e Donne: Maria smaschera Biagio, Gemma delusa

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, quella di mercoledì 21 ottobre, rivelano che Gemma siederà di nuovo al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. La donna si mostrerà estremamente felice per la piega che sta prendendo la conoscenza con Biagio.

A rompere gli entusiasmi, però, ci penserà Maria, che sta frequentando anche lei Biagio. La donna rivelerà il contenuto di una conversazione intercorsa tra lei e il cavaliere in cui quest’ultimo pare non abbia agito in modo corretto nei confronti della Galgani. Tutto questo, ovviamente, farà sorgere una polemica.

Spoiler oggi: l’esterna tra Biagio e Gemma

Secondo gli spoiler, oggi a Uomini e Donne vedremo un’accesa lite tra Gemma e Maria. La conduttrice comincerà con il solito filmato inerente lo sfogo post puntata della dama bianca. Quest’ultima dirà di essere rimasta molto male del fatto che Biagio abbia offerto dei fiori anche ad altre donne. Dopo la messa in onda del filmato, la De Filippi farà entrare in studio la protagonista, la quale farà la sua solita passerelle prima di raggiungere la sua seduta. A quel punto, la donna apparirà raggiante, al punto che Gianni e Tina le chiederanno il motivo di tanta gioia.

La Galgani racconterà di un bacio estremamente spinto che si è scambiata durante un’esterna con Biagio. Tra i due pare stia nascendo qualcosa di importante e di coinvolgente. Le parole della torinese faranno, ovviamente, scatenare i due opinionisti, che non potranno fare a meno di commentare divertiti le dichiarazioni. Dopo poco entrerà anche il cavaliere, che confermerà la versione della Galgani.

Maria spiazza Gemma a Uomini e Donne

Gli entusiasmi, però, si spegneranno molto presto, in quanto gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano un colpo di scena. L’esponente del parterre femminile Maria prenderà la parola per fare una confessione. La donna dirà che la sera in cui Biagio e Gemma hanno fatto l’esterna, lui doveva uscire con lei. L’appuntamento, però, è saltato in quanto lei era impossibilitata a causa di un impegno.

Gemma, dunque, sarebbe stata solo un ripiego e questo turberà molto la protagonista. Biagio, però, provvederà a deludere anche Maria in quanto si dirà interessato anche ad Aurora e a Sabina. Successivamente, si parlerà anche del triangolo amoroso tra Carlotta, Roberta e Michele. Quest’ultimo ha bidonato all’ultimo Carlotta per uscire con la Di Padua.