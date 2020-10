“Mio padre non ha il Covid-19”: Nina Moric pubblica un filmato choc con la verità del figlio Carlos (VIDEO)

Carlos Maria smentisce il padre

Nella giornata di martedì, sul suo account personale Instagram, Nina Moric ha condiviso una videochiamata clamorosa realizzata col figlio Carlos Maria. I due hanno un lungo dialogo durante la quale emergono retroscena inquietanti su Fabrizio Corona.

Il 18enne, infatti, ha smentito categoricamente le dichiarazioni che l’ex re dei paparazzi ha rilasciato domenica sera a Live Non è la D’Urso, affermazioni che Barbara D’Urso ha dovuto bloccare. Il ragazzo rivolge disi al genitore, ha detto: “Mio padre non ha il Coronavirus, ha strumentalizzato tutto per screditare la figura di mia madre”.

L’ex re dei paparazzi non avrebbe il Coronavirus

Lo sfogo di Carlos Maria non è finito qui. Il 18enne, infatti, ha continuato la videochiamata con la madre Nina Moric in questo modo: “Io torno da lui per pietà, ma non cambierà mai. Mia madre non mi ha mai fatto del male“. L’unico figlio di Fabrizio Corona ha menzionato anche un tale Michelangelo che definisce un bravo ragazzo.

Invece l’ex modella croata sembra scettica sul loro rapporto. Subito dopo, Carlos Maria ha negato categoricamente le illazioni che vorrebbero tale giovane parte di una setta. Nina Moric chiede al figlio di riprendere nella videochiamata anche Fabrizio Corona, presente nella stanza accanto, al quale Carlos dice: “Io ti voglio bene, ma non ti credo”.

Lo sfogo di Nina Moric e Carlos Maria contro Fabrizio Corona

A quel punto è intervenuta Nina Moric che, con tono molto forte, si è rivolta al suo ex marito: “Carlos ha rivelato tutto, tutta la bugia che non hai il Coronavirus, tutte le bugie che hai detto su di me. Tu sei una vergogna per tuo figlio, mi hai rovinato la vita, rubandomi soldi, dignità e salute. Non hai il Covid, hai minacciato e picchiato tuo figlio. Ora pubblicherò questo video e sarà virale. L’Italia deve sapere il verme che sei. Vai, vai da Barbara D’Urso a raccontare bugie sul mio conto. Carlos, esci da quella casa e se non ti fa uscire chiama la polizia”.

Successivamente il 18enne si è sfogato sul padre sbotta do così: “A me non interessa di diventare ricco, famoso, di indossare delle maglie del cavolo, di andare in palestra, non voglio fare Economia. Voglio andare in un altro paese dove non mi conosce nessuno, con Michelangelo che non è un satanista ed ora per colpa tua non posso più vederlo. Vergognati! Non sei un padre!”. Ecco il video in questione: