Selvaggia Lucarelli smaschera Federico Fashion Style: “Gente così va evitata come la peste, anzi come il Covid” (FOTO)

Selvaggia Lucarelli contro Federico Fashion Style

A distanza di qualche giorno, la blogger Selvaggia Lucarelli è tornata a rimproverare pubblicamente Federico Fashion Style, il popolare hair stilyst che ha sbancato con i suoi programmi televisivi su Real Time. La storica giurata di Ballando con le Stelle si è scagliata contro di lui in merito alla questione Coronavirus.

Attraverso e Stories su Instagram, la nota giornalista ha postato uno scatto del parrucchiere mentre è impegnato a fare il suo lavoro. Cosa c’è di strano in questo? Un dettaglio, però, non è passato inosservato all’occhio della Lucarelli. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarata la donna su IG.

Il parrucchiere lavora con la mascherina messa male

Ebbene sì, Selvaggia Lucarelli ha notato un particolare e lo ha voluto sottolineare con dei termini abbastanza forti sul noto social network. Il parrucchiere è conduttore di Real Time, infatti, non indossava in modo corretto la mascherina protettiva sul viso.

In questi mesi d’emergenza sanitaria abbiamo visto come si porta, ovvero dovrebbe coprire bocca e naso, aderendo perfettamente al setto nasale. Solo in questa maniera, il dispositivo ha una giusta efficacia. Tra le Stories di Instagram, la storica giurata di Ballando con le Stelle ha ricondiviso, un feroce attacco a Federico Fashion Style. (Continua dopo la foto)

L’attacco della Lucarelli e la replica di Fashion Style

Con una Storia su Instagram, Selvaggia Lucarelli si è rivolta in questo modo a Federico Fashion Style: “Anche oggi, questo soggetto da 1 milione di follower (di cui mi mandate da mesi video che certificano il pessimo esempio che è) lavora senza mascherina. Questo dopo la sua mirabile estate in Sardegna con Covid portato a casa e nel suo negozio. Con conseguente quarantena per chi era entrato in contatto con lui, clienti compresi. Il problema però non è manco lui, ma voi che ci andate. Gente così va evitata come la peste. Anzi, come il Covid”.

Non è la prima volta che la blogger si scaglia contro il parrucchiere. Ad esempio, la scorsa estate la donna aveva sferrato un altro attacco sui social. A distanza di qualche ora è arrivata la replica dell’hair stilyst. Ecco la foto: