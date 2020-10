Tommaso Zorzi in lacrime al GF Vip: “Ho un problema con le lasagne, non le mangio da quando mia nonna è morta” (VIDEO)

In queste ore Tommaso Zorzi ha avuto uno sfogo nella casa del GF Vip alquanto pesante, sta di fatto che è scoppiato in lacrime. Il ragazzo ha cucinato con tanto amore le lasagne per tutti i coinquilini. Dopo aver ultimato la preparazione, però, si è chiuso in camera da solo a piangere.

Dopo poco è uscito fuori e i coinquilini gli hanno chiesto cosa fosse accaduto. A quel punto, l’influencer ha tirato fuori un problema emotivo che ha con le lasagne da quando sua nonna non c’è più. Vediamo cosa è successo.

Il problema emotivo di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è scoppiato in lacrime al GF Vip a causa delle lasagne. La reazione potrebbe sembrare alquanto insolita e divertente, ma in realtà dietro c’è una situazione estremamente delicata. Nello specifico, il ragazzo ha cominciato a piangere in modo disperato nel vedere i suoi coinquilini mangiare amabilmente la pietanza da lui preparata. Tutti si sono complimentati con Zorzi per le sue ottime doti culinarie. Francesco Oppini ha addirittura fatto partire un applauso di incoraggiamento.

Ad ogni modo, dopo pochissimi secondi, Tommaso si è messo a piangere e tutti hanno cominciato a chiedergli cosa fosse successo. In quel momento, il giovane ha spiegato di avere un problema emotivo alquanto forte con questa tipologia di piatto. A quanto pare, si tratta di un cibo che era solita cucinare sua nonna, la quale è deceduta da poco tempo. Da allora, il concorrente non riesce più ad assaggiare quel pasto. (Clicca qui per il video)

L’influencer in lacrime al GF Vip

Durante lo sfogo, Tommaso Zorzi ha detto tra le lacrime di sentirsi un pazzo psicopatico a piangere per una cosa così futile. Ad ogni modo, non riesce a superare questo problema e prova fastidio e dolore anche solo nel vedere gli altri mangiare le lasagne. Per tale motivo, si è allontanato ed ha chiesto agli altri di comprenderlo. La maggior parte dei presenti ha mostrato una certa apprensione per la vicenda.

Francesco si è avvicinato a lui e gli ha detto che non è assolutamente pazzo in quanto c’è un motivo ben preciso dietro la sua reazione. Anche la contessa lo ha rincuorato ed ha provato a sdrammatizzare la questione asserendo di rappresentare la reincarnazione della nonna defunta. Zorzi si è leggermente calmato ed ha rassicurato tutti dicendo che avrebbe provato a mangiare più tardi, dato che in quel momento gli era passato l’appetito.