AresGate, Dagospia torna sull’argomento e parla di rapporti tesi fra Alberto Tarallo e l’ex di Paolo Berlusconi

Che fine ha fatto l’AresGate? Il caso sollevato al Grande Fratello Vip 5

Nelle prime due settimane di programmazione del Grande Fratello Vip 5, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno sollevato un polverone mediatico che è stato soprannominato AresGate. In quell’occasione l’attrice messinese parlava di sette e di un certo Lucifero. Tuttavia, Mediaset non ne ha più parlato perché è arrivata la diffida da parte di Alberto Tarallo, proprietario della Ares Film, la casa di produzione che ormai è fallita.

E se al Biscione è stato messo il bavaglio, della vicenda se ne è parlato altrove. Infatti, successivamente l’uomo si è recato a La7 parlandone con Masi o Giletti a Non è l’Arena. Ma nelle ultime ore si è tornati a parlare della faccenda grazia a Dagospia. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto il dipendente di Roberto D’Agostino.

Giuseppe Candela torna sull’argomento e ne parla su Dagospia

Dopo settimane di silenzio è stato il giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia a tornare a parlare del cosiddetto AresGate. Infatti, il professionista ha detto la sua sui rapporti tesi fra il produttore Alberto Tarallo e Patrizia Marrocco, ex compagna di Paolo Berlusconi, fratello dell’ex Premier Silvio. Quest’ultima, infatti, è una delle fondatrici della casa di produzione Ares Film, ormai fallita e che per anni ha realizzato fiction di successo in onda su Canale 5.

Dagospia parla di Patrizia Marrocco, e di Paolo Berlusconi

Sul sito diretto da Roberto D’Agostino, c’è scritto che dopo l’ospitata di Alberto Tarallo a Non è l’Arena da Massimo Giletti l’AresGate, complice il mutismo di Mediaset, è finito in pausa. Il portale Dagospia aveva parlato della figura di peso di Patrizia Marrocco, tra le fondatrici della casa di produzione, candidata e poi eletta alla Camera dei Deputati in quota Forza Italia nel 2018, nel periodo già di grande crisi della Ares.

“L’ex compagna di Paolo Berlusconi nelle scorse settimane è stata anche immortalata dal magazine Chi in compagnia dell’attore torinese Gabriel Garko. Gira voce che i rapporti tra Tarallo e la Marrocco si siano conclusi, dopo qualche tensione. Cosa sarà successo tra i due ex soci?”, ha scritto il giornalista Giuseppe Candela. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati? A questo punto non rimane che attendere i prossimi giorni.