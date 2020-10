Spesso e volentieri si sente parlare di Telegram come si una tra le più importanti e diffuse alternative rispetto a WhatsApp. C’è ovviamente una notevole attenzione nei confronti della tutela dei dati e della privacy. In questo senso, viene garantito il massimo dell’anonimato, ma al contempo questa applicazione presta il fianco a gruppi e bot, che sono sempre più diffusi.

In questo senso, Telegram è diventata piuttosto di frequente preda di tanti gruppi in cui vengono condivisi dei contenuti che rasentano il confine con la legalità. Ci sono dei canali praticamente per ogni attività. Si va dal download dei libri fino ad arrivare al tracciamento dei pacchi, senza dimenticare quelli dedicati alle scommesse e al gioco online.

Proprio in riferimento a questi ultimi ci sono numerosi gruppi Telegram che sono dedicati ai pronostici relativi alle scommesse sullo sport, ma in cui vengono offerti anche numerosi consigli relativi alla scelta del miglior casino, in modo tale da sfruttare bonus e promozioni particolarmente vantaggiose nel momento in cui si apre un nuovo conto di gioco su una determinata piattaforma.

I migliori canali Telegram relativi a serie tv e film

Tra i più apprezzati canali Telegram in riferimento ad anime e film, ma anche a serie tv, troviamo indubbiamente quello denominato “Serie Tv Italia”. Si tratta in realtà di un bot in cui si possono trovare i link per potersi guardare in streaming sul web una vasta gamma di serie tv, ma pure di anime e di cartoni animati in lingua italiana, oppure in lingua inglese con i sottotitoli in italiano.

Un altro ottimo canale Telegram da questo punto di vista è rappresentato da “Le tue Serie Tv”. Si tratta di un canale perfetto per chi ama guardare tanti programmi televisivi e soprattutto le serie tv. Qui si possono trovare link praticamente a un elevatissimo numero di episodi proposti in lingua italiana, che si possono scaricare semplicemente con un tap.

I migliori canali Telegram per leggere quotidiani e scaricare libri

Uno dei più diffusi e apprezzati canali Telegram per l’argomento in questione è senz’altro “Ebook”. Si tratta di un canale che viene proposto completamente in forma gratuita, che fa della praticità e della rapidità d’utilizzo le sue caratteristiche principali. Infatti, al suo interno si possono trovare eBook davvero di ogni tipo ed è sufficiente un semplicissimo tap per effettuare il download diretto di un libro in formato epub.

Un’ottima alternativa è rappresentata da “eBooksItalia”. Un canale particolarmente affollato e costantemente aggiornato, in cui si possono trovare ogni giorno dei contenuti nuovi ed è sufficiente anche in questo caso un semplice tap sullo schermo dello smartphone per eseguire il download direttamente da Telegram sempre in formato epub.

I migliori canali Telegram per trovare offerte Amazon

Ecco un’interessante soluzione per tutti coloro che sono sempre alla ricerca di sconti e promozioni per cogliere al volo delle occasioni da non perdere sui vari negozi online. in modo particolare, il canale Telegram “Offertequi” si concentra sulle migliori offerte che vengono proposte sulla piattaforma di Amazon, aggiornando gli utenti in tempo reale. Il vantaggio è quello di poter avere dei codici sconto esclusivi, ma anche di poter ricevere adeguate segnalazioni in caso di errori di prezzo, permettendo un notevole risparmio su centinaia e centinaia di prodotti.