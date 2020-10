Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 21 ottobre: batosta per Gemma Galgani

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma tv prodotto dalla Fascino Pgt è giunto alla 25esima edizione, ottenendo degli buoni risultati in termini di share.

I telespettatori della rete ammiraglia Mediaset intorno alle 14.45 avrà modo di vedere il terzo appuntamento settimanale. Anche in questa episodio il pubblico di Canale 5 potranno visionare il Trono classico e il parterre senior assieme. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati dati dal noto blog Il Vicolo delle News.

Biagio è uscito con Gemma, baciato Maria e visto un’altra dama

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, in onda alle 14:45 su Canale 5, svelano Gemma Galgani in settimana è uscita in esterna con Biagio. Ricordiamo che quest’ultimo ha sostituito Paolo, il cavaliere che ha cambiato idea sulla dama torinese. Stando agli spoiler forniti da Il Vicolo delle News tra i due è scattato un bacio passionale.

L’uomo, però, prima della registrazione ha fatto un’uscita anche con Maria, la nemica della direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino. A quanto pare anche tra di loro è scattato un bacio ma i due lo hanno definito soft. Ovviamente tale iniziativa deluderà moltissimo l’ex fiamma del gabbiano fiorentino Giorgio Manetti. Ma non è finita qui.

Biagio diviso su tre dame, Roberta delusa

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che oltre a Gemma Galgani e Maria, Biagio è uscito in esterna anche con una terza donna. Il cavaliere in trasmissione dirà pure che dopo essere uscito sia con la dama torinese che con la rivale di quest’ultima, aveva bisogno di farsi una doccia fredda. Il motivo?

Perchè era molto presto ed è rimasto particolarmente colpito da tutte e due. Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, dicono che Roberta Di Padua è uscita in esterna con Michele. Per il cavaliere scenderà pure una nuova ragazza abbastanza carina e deciderà di farla rimanere. Roberta, quindi, dirà di voler continuare la conoscenza anche se ci rimarrà molto male.