Al Bano, il figlio Yari Carrisi vuota il sacco: “Non lo chiamo più papà…”

Yari Carrisi: l’ospitata a Domenica In e i problemi giudiziari

Qualche giorno fa il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di vedere Yari Carrisi ospite a Domenica In di Mara Venier. Il 47enne era in compagnia della sua nuova fidanzata Thea, che l’ha presentata al grande pubblico e poi si è aggiunta anche la madre di lui: Romina Power.

I tre, dopo aver chiacchierato con la padrona di casa si sono esibiti con dei brani. Ma il figlio di Al Bano negli ultimi giorni è finito al centro dell’attenzione anche per un guaio giudiziario con Barbara D’Urso. Il ragazzo, infatti, lo scorso aprile su Instagram aveva scritto “La D’Urso deve morire”. In attesa di conoscere nuovi sviluppi su tale vicenda, è emerso qualcosa di bizzarro che ha lasciato i fan della famiglia Carrisi senza parole. Andiamoa vedere di cosa si tratta.

I contrasti tra Al Bano e i suoi figli

Al Bano Carrisi ha avuto e ha tutt’oggi un rapporto molto contrastato con i suoi due primi figli. Con Ylenia, che è sparita nel nulla nel 1994, stando ad alcune indiscrezioni c’erano sempre dei litigi. Per tale ragione la giovane decise di lasciare la Puglia e rifugiarsi a New Orleans.

Mentre col secondogenito negli anni ci sono stati degli alti e dei bassi anche se ultimamente il loro rapporto è decisamente migliorato. Ricordiamo, però, che l’anno scorso il 47enne ha deciso di cambiare il suo cognome sui social, mettendo quello della madre: Power.

Yari Carrisi non chiama più Al Bano papà

Ospite a Domenica In di Mara Venier, Yari Carrisi ha presentato la sua fidanzata Thea, ricordiamo che erano anni che il secondogenito di Romina Power non trovava una compagna. Infatti, dopo la storia con Naike Rivelli, sembra che il 47enne sia stato single tutto questo tempo. Oltre all’amore, i due condividono anche la passione per la musica e per la vita spirituale.

Parlando del suo rapporto che ha con Al Bano, il ragazzo ha confessato di non avere più da tempo l’abitudine di chiamare Al Bano papà. Una dichiarazione che ha lasciato i telespettatori di Rai Uno senza parole. Tuttavia pare che non ci sia nessun un astio tra padre e figlio, anzi tra loro c’è un rapporto più fraterno che paterno.