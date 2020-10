Temptation Island, confronto a tre mai visto tra Speranza, Alberto e Nunzia, lei: “Mi chiamava con l’anonimo” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, quella di martedì 20 ottobre, è andato in onda un avvenimento mai verificatosi prima nel reality show, ovvero, un confronto a tre tra Speranza, Alberto e Nunzia. Per la prima volta nella storia del programma, una coppia di fidanzati si è confrontata direttamente con la tentatrice “incriminata”.

Durante tale incontro. Nunzia ha smascherato Alberto accusandolo di averla cercata dopo il reality con il numero privato. L’obiettivo del napoletano, dunque, pare sia stato quello di avere sia una fidanzata sia un’amante. Il pubblico da casa ha commentato in tempo reale quanto accaduto.

Il confronto a tre tra Speranza, Alberto e Nunzia

Alessia Marcuzzi ha informato i telespettatori del fatto che sarebbe andato in onda un episodio esilarante unico nel suo genere nel programma. Un mese dopo la fine di Temptation Island, Speranza e Alberto sono tornati per raccontare come siano andate le cose tra loro, ma nel confronto era presente anche Nunzia. Quest’ultima ha rivelato che il napoletano l’ha contattata dopo l’esperienza chiedendo di vederla. L’uomo, però. lo ha fatto in modo anonimo, in quanto temeva di essere scoperto da Speranza.

I due fidanzati, infatti, pare fossero tornati insieme, anche se con molte remore da parte di lei. Alberto, dunque, ha portato avanti una doppia relazione per diverso tempo, fino a quando la tentatrice non si è stufata ed ha deciso di smascherarlo. Speranza è rimasta senza parole dinanzi le dichiarazioni della sua rivale in amore, così come tutti i telespettatori. (Clicca qui per il video)

L’ira dei telespettatori di Temptation Island

Il fidanzato, dal canto suo, ha provato a difendersi come meglio poteva, ma non è riuscito a dire granché in quanto la situazione era davvero palese a tutti. Durante il confronto tra Alberto, Speranza e Nunzia, i telespettatori di Temptation Island sono insorti per commentare. Tutti si sono scagliati contro la coppia di fidanzati. Lui è stato giudicato come un uomo di poco valore, mentre lei come una donna davvero priva di amor proprio.

Ad ogni modo, a sconvolgere ulteriormente la community del web è anche il fatto che i due pare siano tornati insieme dopo tutto il caos. Come volevasi dimostrare, infatti, Speranza ha riattivato il suo vecchio profilo IG, che aveva bloccato temporaneamente. In tale periodo, la donna aveva cominciato ad utilizzare il profilo del fidanzato per consentire anche a lui la crescita di follower.