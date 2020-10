Alba Parietti ricorda il dramma di Francesco Oppini: “Mio figlio picchiato ferocemente”

Alba Parietti interviene a Storie Italiane e parla di violenza

A Storie Italiane di Eleonora Daniele è intervenuta anche Alba Parietti per dire la sua su un fatto di cronaca accaduto a Lanciano. Ospite anche la madre del 18enne, vittima di un’aggressione selvaggia da parte di una baby gang. A quel punto ha preso la parola la soubrette torinese che un po’ di anni fa ha vissuto la medesima situazione in famiglia.

Infatti, la madre dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato: “Capisco questa mamma. E’ successo anche a me tanti anni fa. Mio figlio è stato pestato ferocemente e nessuno lo ha soccorso…”. La donna ha specificato che si trattava di persone adulte che dovevano avere un ruolo di grande responsabilità. Andiamo a vedere nelle specifico cosa ha dichiarato l’ex moglie di Franco Oppini.

Francesco Oppini anni fa è stato picchiato selvaggiamente:a la confessione della madre

Intervenuta a Storie Italiane, Alba Parietti parlando dell’aggressione subita dal figlio Francesco Oppini, ha detto anche: “Gli è stata spaccata completamente la mandibola, è stata una frattura scomposta”.

Parlando nella trasmissione mattutina di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, la soubrette piemontese ricordando il drammatico episodio, ha continuato così: “Ha rischiato di essere ammazzato, quello in cui ha passato un’intera notte non era neanche un ospedale, non gli hanno fatto neppure la tac. Sarebbe potuto tranquillamente morire”.

Alba Parietti preoccupata a Storie Italiane: lo sfogo

Alba Parietti è apparsa particolarmente scossa e preoccupata a Storie Italiane di Eleonora Daniele. La soubrette torinese ha detto di stare veramente male quando vede queste madri che piangono per i loro figli picchiati in mezzo alla strada senza motivo. “In queste storie mi ci ritrovo. So cosa si prova, anche per quel senso di ingiustizia e quella paura che poi rimane per tutta la vita”, ha asserito la madre di Francesco Oppini.

Quest’ultima, inoltre, sul format mattutino di Rai Uno ha continuato così: “La paura di quello che sarebbe potuto succedere rimarrà sempre, speriamo sia totalmente scongiurato, signora”. Ovviamente la showgirl si è rivolta alla madre del 18enne di Lanciano vittima di un’aggressione da parte di una baby gang che era pronta ad andarlo a trovare in ospedale per fargli visita.