GF Vip, Elisabetta Gregoraci si dichiara a Pierpaolo e piange: “Sei un fulmine a ciel sereno” (VIDEO)

Dopo la brutta lite avvenuta in seguito alla precedente puntata del GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo hanno avuto un chiarimento. A richiedere il confronto è stata la Gregoraci, la quale si è avvicinata al coinquilino con fare dimesso e pentito.

La donna gli ha confidato di tenere molto al loro rapporto e di volerlo continuare anche al di fuori. Tali parole hanno fatto molto piacere a Pretelli che, infatti, l’ha abbracciata. Durante lo sfogo, poi, Elisabetta si è anche lasciata andare ad un pianto.

La confessione di Elisabetta a Pierpaolo

Il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip sta diventando sempre più profondo. Il ragazzo, però, dopo l’ultima messa in onda del reality era rimasto profondamente deluso nell’apprendere che la showgirl potesse avere qualcuno al di fuori. Lei è sempre stata molto vaga sulla vicenda, cosa che ha innervosito ulteriormente il coinquilino. Quest’ultimo è scoppiato addirittura in un pianto disperato insieme ad alcuni compagni d’avventura. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, i due si sono nuovamente confrontati, stavolta con toni molto più pacati.

Elisabetta si è avvicinata a lui e gli ha detto di soffrire molto nel vederlo distante. Pretelli è per lei un punto di riferimento, per tale motivo, è stata molto male nel notare la sua freddezza. La donna ha aggiunto che il coinquilino è piombato nella sua vita come un fulmine a ciel sereno, pertanto, anche dopo il reality show ha voglia di continuare la sua conoscenza al di fuori. (Clicca qui per il video)

Alcuni telespettatori del GF Vip non credono alla Gregoraci

Pierpaolo è stato molto felice di apprendere tali parole dalla concorrente del GF Vip Elisabetta. Il giovane ha spiegato di provare le sue stesse emozioni e di non essere disposto a perderla. I due, allora, si sono teneramente abbracciati ed hanno dato luogo ad un momento molto romantico. La Gregoraci, però, ad un certo punto è scoppiata in lacrime, forse per scaricare la tensione degli ultimi giorni.

Tuttavia, sul web c’è qualcuno che non crede molto a questo dietrofront da parte della showgirl. Per diversi telespettatori la donna starebbe architettando tutto questo teatrino solo per destare sgomento e restare il più a lungo possibile nella casa. Inoltre, il fatto che la protagonista abbia deciso di agire in questo modo nella settimana in cui è in nomination desta ancora più sospetti.