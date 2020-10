Ivan Gonzalez lasciato in diretta dalla fidanzata Oriana Marzoli: ‘Problemi in camera da letto’

La ragazza ha confessato dei particolari molto intimi sull’ex tronista arrivando a lasciarlo in diretta. Ecco che cosa è successo in Spagna

Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli si sono lasciati

Abbiamo conosciuto Ivan Gonzalez in Italia come uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip accanto a Valeria Marini. Poi ha fatto il tronista di Uomini e Donne, in cui ha scelto Sonia Pattarino, e ha anche partecipato al Grande Fratello Vip cercando una relazione con Clizia Incorvaia. In Spagna, però, lui aveva già partecipato a Uomini e Donne, versione iberica, e anche a Supervivientes.

Non avendo il successo sperato in Italia è tornato in Spagna e ha partecipato all’ennesimo reality in cui ha conosciuto Oriana Marzola. Sua compagna di gioco, con lei è presto nata una relazione tanto che Oriana in diretta tv aveva anche confessato di avere un ritardo. La loro relazione è andata avanti anche dopo il programma spagnolo, ma nelle ultime ore la coppia si è lasciata in diretta tv.

Oriana: ‘In camera da letto non faceva niente, non mi desiderava’

La coppia è stata ospite nella versione spagnola di Uomini e Donne e Oriana ha iniziato a parlare dei loro problemi. Infatti, la ragazza si è lamentata del comportamento di Ivan in camera da letto. Ha detto che soltanto nel primo mese c’è stata della passione tra i due, poi più niente. Lui non la tocca, non prova “appetito fisico” per lei.

“Se prima duravi poco adesso neanche quello“, ha detto esplicitamente Oriana innescando la reazione furibonda di Ivan che si è giustificato dicendo di non pensare al lato fisico se ci sono continue liti. Insomma, il clima di tensione non l’ha aiutato e desidera altro nella sua vita. Così la coppia ha messo un punto a questa storia.

Le voci

Nel frattempo, però, continuano a circolare voci su Ivan Gonzalez e sulla sua omosessualità. Anche Sonia Pattarino aveva riferito di essere stata contattata da tante persone dalla Spagna che affermavano con sicurezza che lui fosse gay e che si stesse fingendo etero per fare carriera in televisione.

La conduttrice di Uomini e Donne Spagna ha anche riportato la testimonianza di un collaboratore del programma che ha affermato di essere stato con lui. Ivan ha negato e ha invitato tutte le persone che dicono questo a farsi avanti pubblicamente.