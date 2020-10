GF Vip: Tommaso Zorzi confessa i suoi sentimenti per Francesco Oppini

L’influncer ha ammesso, con disperazione, quello che prova per il coinquilino. Ecco le sue dichiarazioni

GF Vip: Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sempre più vicini

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono due grandi protagonisti di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip. All’inizio si sono uniti nei giochi, negli scherzi, nelle imitazioni, dando spettacolo nella Casa e facendo divertire chiunque. Poi le cose non si sono messe bene. Tommaso ha fatto uno scherzo a Francesco dicendogli che si era innamorato di lui e il figlio di Alba Parietti non ha preso bene il suo comportamento.

Tra loro ci sono stati giorni di forti scontri, litigi, allontanamenti, poi sono arrivate le scuse e si sono riavvicinati. Hanno passato molto tempo insieme in queste ore e pare abbiano recuperato l’intesa dei primi giorni del programma. Tra loro c’è stato anche un bacio sulla bocca in un momento di festa. Ma a sorpresa l’influencer ha fatto una confessione molto particolare.

Tommaso confessa i suoi sentimenti per Francesco

Ieri sera Francesco e Tommaso hanno passato davvero molto tempo insieme. L’influncer si è anche commosso con lui ascoltando una canzone e si sono dati la buonanotte prima di andare a dormire. A quel punto, però, Tommaso, evidentemente sconvolto e pensieroso, ha fatto una confessione alle amiche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

“Lo vedo un po’ ambiguo, non sto bene, per favore Grande Fratello fammi distogliere l’attenzione. Fate entrare qualcuno, dovete darmi un altro osso“, ha detto l’influencer milanese disperandosi per la sua situazione sentimentale. Lui è convinto di pagare qualcosa fatto nella vita precedente per tutte le sfortune che ha avuto in amore e per i sentimenti non ricambiati. Dal suo discorso è chiaro che inizia a provare qualcosa di serio per Francesco e che vuole mettere a tacere questi sentimenti il prima possibile.

Stefania ha provato a consolarlo dicendogli che lui è un bellissimo ragazzo, geniale, e che se lei fosse un uomo si sarebbe già innamorata di lui. Purtroppo non sembra che Tommaso abbia trovato conforto in quelle parole.

Tuttavia, la richiesta di far entrare nuovi concorrenti, anche gay, per avere qualcuno da corteggiare è stata accettata. Alfonso Signorini ha promesso che un nuovo ingresso ci sarà. Che cosa succederà nella Casa del Grande Fratello Vip?