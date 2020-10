DayDreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir amanti sul set: “Per me lui è importante…”

Demet Ozdemir si confessa a Verissima

Oltre a Can Yaman, anche Demet Ozdemir è protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5. In quest’ultima, l’attrice interpreta la sognatrice Sanem Aydin che si innamora di Can Divit. La ragazza è diventata una vera e propria sex symbol femminile per i telespettatori italiani, che amano molto la sua personalità e semplicità.

Sul set dello sceneggiato, i due professionisti sono amanti ma nella vita privata questo rapporto si sarà consolidato? La scorsa settimana, ospite nel salotto di Verissimo, la Ozdemir ha svelato la verità a Silvia Toffanin e a tutto il pubblico.

La complicità nata sul set di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Intervistata a Verissimo, Demet Ozdemir si è raccontata alla padrona di casa Silvia Toffanin, parlando del suo successo, della sua infanzia e anche del presunto flirt con il collega Can Yaman. Ricordiamo che i due hanno lavorato insieme per diversi mesi per le riprese di DayDreamer – Le Ali del Sogno, Erkenci Kus in versione originale. Sul set, infatti, i due attori turchi hanno trovato una complicità al punto che i loro fan ha iniziato a sospettare che loro oltre ad un rapporto professionale ci sia un sentimento d’amore.

Entrambi, nella trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 hanno ribadito che tra loro non c’è mai stato nulla. Ma hanno detto la verità? La conduttrice vicentina ha indagato sul presunto flirt che legherebbe i due attori, ma la replica della Ozdemir non lascia alcun dubbio.

Demet Ozdemir svela il vero rapporto che ha con Can Yaman

A Verissimo, la padrona di casa Silvia Toffanin ha chiesto a Demet Ozdemir di parlare del suo rapporto con il collega Can Yaman che è arrivato nel nostro Paese la settimana precedente.

“Abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo recitato insieme e lui è molto bravo. So bene che lui ogni tanto viene in Italia, è stato un bel viaggio insieme e spero che continui così nella sua carriera… Posso dire che, non voglio essere fraintesa, siamo amici. È una persona piena di valori e a cui voglio bene, però abbiamo grandi progetti e non riusciamo a vederci molto… Ma è una persona a cui io tengo molto”, ha dichiarato la protagonista femminile di DayDreamer – Le Ali del Sogno.