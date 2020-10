Anna Tatangelo, la dedica al suo amore: “Mi hai reso una persona migliore” (FOTO)

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Senza ombra di dubbio, Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. La professionista di Sora ha raggiunto la popolarità non solo per le sue doti canore, ma soprattutto per la sua vita sentimentale. Infatti, per circa quindici anni, tra alti e bassi ha avuto una relazione sentimentale col collega Gigi D’Alessio.

I due si sono conosciti al Festival di Sanremo, lei era ancora minorenne e gareggiava nella categoria Nuove Proposte. Mentre il professionista napoletano era già un interprete affermato. Da lì hanno iniziato a frequentarsi fino a mettersi insieme. Dalla loro unione è nato Andrea, che ad oggi ha dieci anni. E proprio quest’ultima sembra essere l’unico amore della frusinate. Di recente, infatti, sul suo account Instagram la donna ha dedicato delle bellissime parole al piccolo in occasione della sua Prima Comunione.

Andrea D’Alessio si è fatto la Prima Comunione

Dopo la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo si è concentrata principalmente sul lavoro con l’uscita di un nuovo singolo, ma anche al figlio Andrea. La cantante di Sora è una madre molto orgogliosa e felice. Sul suo account IG non ha nascosto la sua emozione di veder crescere suo figlio.

“Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce… poi esiste la real Life, esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso…”, ha scritto la professionista frusinate sul noto social network. (Continua dopo il post)

La dedica di Anna Tatangelo al figlio Andrea

Ma la dichiarazione d’amore di Anna Tatangelo nei confronti del figlio Andrea non è terminata qui. Infatti, l’artista di Sora su Instagram ha scritto anche che oggi è un giorno importante, infatti guardandolo lo vede un ometto crescere e a cui è grata perché le ha cambiato la vita.

“Me la riempi di coccole, di sorrisi, e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare, riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te. Ti amo più della mia vita! Auguri amore mio!”, ha dichiarato l’ex compagna di Gigi D’Alessio.