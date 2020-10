Oroscopo 22 ottobre 2020: Ariete nervosi, Bilancia non circondatevi di gente falsa

L’Oroscopo del 22 ottobre 2020 esorta i nati sotto il segno dell’Ariete a mantenere la calma. Gemelli e Cancro portate un po’ di pazienza. Bilancia, occhio a chi vi circonda, non tutti sono sinceri

Previsioni 22 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. Questa non è la giornata giusta per avanzare pretese o per i chiarimenti. Siete un po’ agitati e questo inciderà notevolmente sui rapporti interpersonali. Nel lavoro, invece, vi sentite poco appagati e ripagati del vostro impegno. Cercate di essere un po’ più flessibili.

Toro. In questo periodo sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni legate alle materie scientifiche e tecniche. Siete precisi e meticolosi nelle attività che svolgete. L’Oroscopo di oggi, 22 ottobre, vi annuncia che sarà anche una giornata molto intensa per quanto riguarda i sentimenti. Dovete prendere una decisione quanto prima.

Gemelli. Dopo un periodo di stallo dal punto di vista lavorativo, potrebbero arrivare delle risposte interessanti. Dal punto di vista sentimentale, invece, è necessario fare un po’ di chiarezza ed evitare di insistere in relazioni già logore da tempo. Non smettete di impegnarvi e non abbassate la guardia.

Cancro. Giornata un po’ ibrida per i nati sotto questo segno. Non ci sono grosse novità all’orizzonte per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un salto di qualità, dovrete essere pazienti. In amor, invece, tenete a bada le emozioni, forse siete un po’ troppo stressati. Cercate di rilassarvi un po’.

Leone. Evitate di cimentarvi in relazioni sentimentali troppo complesse. In questo periodo avete bisogno di tranquillità e di leggerezza. Sul fronte lavoro ci sono delle questioni da sistemare. Se ricoprite ruoli di rappresentanza siate più cauti, potrebbe esserci qualcuno pronto a farvi lo sgambetto. Occhi aperti.

Vergine. Oggi sarete pervasi da una voglia di leggerezza. Momento molto interessante per quanto riguarda le nuove conoscenze. Tenete gli occhi aperte, perché qualcuno che incontrerete in questi giorni potrebbe esservi utile in futuro. Concedetevi, se potete, una piccola fuga dalla realtà.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non tutti si stanno comportando in modo sincero nei vostri confronti. Tenete gli occhi ben aperti e non fidatevi di tutti. In campo amoroso, invece, urge prendere una posizione. Rimanere troppo neutrali non è la cosa giusta in questo periodo. Siate più decisi.

Scorpione. L’Oroscopo del 22 ottobre denota una giornata alquanto movimentata. Ci saranno diverse cose da pensare, pertanto, potreste essere tentati dall’agire in modo alquanto frettoloso. In amore avete bisogno di una scossa. Cercate di non trascurare i piccoli dettagli.

Sagittario. Sul lavoro potrebbero nascere delle incomprensioni con i titolari, evitate di sollevare polemiche se non strettamente necessarie. Non abbiate timore di assumere incarichi anche piuttosto importanti. In amore potrebbe esserci qualche intoppo che turberà la vostra serenità. Cercate di non lasciarvi scalfire dagli impedimenti.

Capricorno. Oggi sarete molto razionali e autoritari sia in campo professionale sia sentimentale. Specie in questo secondo ambito c’è il rischio di essere un po’ troppo intransigenti. Sul lavoro sarete molto ambiziosi e difficilmente vi farete passare la mosca sotto al naso. Andate dritti per la vostra strada.

Acquario. Se siete in attesa di un esito in campo lavorativo, presto potranno arrivare delle risposte. Continuate a mantenere la calma e la pazienza, la situazione migliorerà nei prossimi mesi. In amore, invece, potrebbero nascere dei piccoli disguidi dovuti a motivi futili.

Pesci. In questo periodo potrebbe esserci una certa propensione al sacrificio per il bene degli altri. Questo comportamento altruistico ha senso e valore solo se attuato verso persone che lo meritano davvero. Evitate di dedicare tempo ed energie a persone che non ricambiano i vostri sentimenti.