Grande Fratello Vip si allunga a febbraio: Alfonso Signorini annuncia l’ingresso di una decina di nuovi concorrenti

Il reality continuerà ad andare in onda per altri due mesi rispetto alla fine prevista a dicembre. Arriveranno molti altri concorrenti vip

GF Vip: il reality continuerà fino a febbraio

La quinta edizione di Grande Fratello Vip è iniziata a metà settembre a solamente 5 mesi di distanza dalla fine della quarta in cui ha trionfato Paola Di Benedetto. Mediaset ha promosso a pieni voti il programma e la conduzione di Alfonso Signorini e pare che l’azienda continui ad essere molto contenta del reality, tanto che ha preso una decisione molto importante.

Il Grande Fratello Vip andrà avanti fino a febbraio. La fine di questa edizione era prevista per il 4 dicembre, ma Alfonso Signorini ha appena confermato a Casa Chi che si allungherà ufficialmente di due mesi. Ovviamente i concorrenti non saranno felici di saperlo e di trascorrere il Natale e il Capodanno lontano dai loro affetti e familiari. Potrebbero esserci delle sorprese, dobbiamo solamente aspettare il momento in cui il conduttore ne parlerà con loro. Voi che cosa ne pensate?

Arrivano nuovi concorrenti

In queste settimane spesso abbiamo assistito ad un televoto che non prevedeva eliminazione. Il motivo sta nel fatto dei ritiri e delle squalifiche. Infatti, la prima settimana Flavia Vento ha deciso di uscire dalla Casa e nelle settimane successive la produzione ha squalificato Fausto Leali (per aver offeso Enock con termini razzisti) e Denis Dosio (per aver pronunciato una bestemmia). Per questo la prossima settimana entreranno tre nuovi concorrenti.

Ma non solo. Se il programma dovrà allungarsi di due mesi dovranno necessariamente arrivare i rinforzi. Infatti, Alfonso Signorini ha anticipato che al cast attuale si aggiungeranno via via una decina di nuovi concorrenti. Tre entreranno subito, gli altri entreranno a dicembre.

Lunedì prossimo dovrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello Vip Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I primi due sono ex gieffini che hanno il preciso compito di far cadere le maschere di alcuni concorrenti. A dicembre, invece, pare entrerà Paolo Brosio, che non ha potuto partecipare al reality a causa del Covid.

Poi si mormora che ci sarà Cristiano Malgioglio, l’ex tronista gay Claudio Sona e l’ex naufrago Simone Susinna. Tuttavia, non c’è ancora nulla di confermato. Bisognerà attendere ancora un po’ per avere maggiori sicurezze.