Temptation Island: ecco cosa è accaduto a tutte le coppie un mese dopo il programma

Alessia Marcuzzi ha incontrato le coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma. Ecco che cosa è successo a distanza di un mese dai falò di confronto

Temptation Island: l’epilogo di tutte le coppie protagoniste

Martedì 20 ottobre si è concluso su Canale 5 Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha accompagnato nel viaggio dei sentimenti sette coppie non famose che hanno regalato al pubblico diversi colpi di scena. Nei primi due giorni, ad esempio, Sofia e Amedeo hanno lasciato il programma per la confessione di lui di un tradimento. Sofia l’ha perdonato e sono usciti insieme.

Molto presto anche Gennaro e Anna hanno deciso di confrontarsi e di lasciare il programma. Lui ha provato a scriverle una lettera d’amore per tornare con lei ma lei è giunta alla conclusione di non volerlo più nella sua vita. Confronto anticipato anche per Davide e Serena. Lui non ha più resistito vedendo lei troppo coinvolta dal single Ettore. La coppia ha deciso di riprovarci con nuove consapevolezze. Lo stesso è accaduto tra Nadia e Antonio.

Francesca e Salvo sembravano essere giunti al capolinea dopo le dichiarazioni molto pesanti di lui nel villaggio, ma si è pentito e ha cercato di riconquistare la sua fidanzata. Speranza e Alberto, dopo che lui ha baciato tutta la notte la single Nunzia, non potevano che lasciare il programma separati. Lieto fine con riserva, infine, per Carlotta e Nello. Lui ha capito di amarla e volerla sposare, lei è rimasta troppo delusa dal suo comportamento ma è tornata con lui per amore.

Le coppie un mese dopo

Alessia Marcuzzi qualche giorno fa ha incontrato di nuovo tutti i protagonisti di Temptation Island per vedere come sono andate le cose a distanza di un mese. Ad esempio, abbiamo assistito a sorpresa ad un confronto a tre mai visto nel docu-reality tra Alberto, Speranza e Nunzia.

Lui ha tenuto il piede in due scarpe ma il suo gioco è stato scoperto e ha perso entrambe. Sofia ha deciso di lasciare Amedeo perchè “non poteva amare per due”, ma lui vorrebbe tornare con lei.

Anna e Gennaro non sono tornati insieme. Anzi, lei ha confessato che lui ci ha provato ma dopo i suoi rifiuti le ha proposto di fingere un lieto fine per la popolarità. Tutto procede a gonfie vele, invece, tra Francesca e Salvo, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Carlotta e Nello. Questi ultimi sembrano decisi a sposarsi.