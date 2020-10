GF Vip, Stefano Sala contro Dayane Mello: ‘Non c’è mai stato amore, lei sta raccontando molte bugie’

Il modello ha rotto il silenzio sulla sua ex fidanzata e madre di sua figlia. Ecco tutta la sua verità

GF Vip: Dayane Mello sta mentendo?

Dayane Mello è una delle concorrenti della quinta edizione di Grande Fratello Vip. La modella ha da subito fatto molto discutere sia in Casa che fuori. Infatti, ha raccontato subito del suo passato difficile in Brasile e poi si è buttata tra le braccia di Francesco Oppini che però è felicemente fidanzato. Non solo, ma tutte le dichiarazioni e le lacrime per la figlia sono state ampiamente criticate da fuori.

Infatti, Stefano Sala, suo ex fidanzato e padre di Sofia, aveva più volte raccontato che lei non era stata presente per la bambina nei primi anni della sua vita. Invece, Dayane parla di lei in modo del tutto diverso.

Le ultime critiche sono arrivate da Stefano Bettarini. Lui era inviato a L’Isola dei Famosi quando Dayane era una delle concorrenti. Nel reality lei ci ha provato insistentemente con lui e tra i due c’è stata una relazione quando lei è stata eliminata. Ma l’ex calciatore ne è sicuro: lei cerca le storie d’amore solamente per visibilità.

Stefano Sala rompe il silenzio: ‘Dayane sta raccontando un sacco di bugie, tra noi non c’è mai stato amore’

Stefano Sala ha deciso di rompere il silenzio riguardo Dayane Mello e ha fatto delle dichiarazioni molto forti attraverso il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il modello ha detto di aver conosciuto la modella sette anni fa e tra loro c’è stata una grande passione. Infatti, dopo due settimane dal loro primo incontro lei ha scoperto di essere incinta. Non hanno mai avuto dubbi sul fatto di tenere la bambina, ma con senno di poi lui è sicuro che sono sempre stati due estranei e che non c’è mai stato amore.

Dopo un anno sono iniziati dei tira e molla devastanti, dei “disguidi” che poi sono stati risolti e hanno portato all’affidamento congiunto della bambina. Ma Stefano ha precisato che Sofia ha sempre vissuto con lui ed è stato sempre e solo lui a provvedere a lei affettivamente ed economicamente, come continua a fare anche adesso.

Lui non crede assolutamente alle lacrime che Dayane versa per la bambina. Lui ha dichiarato che lei sta dicendo molte bugie e che se continuerà in questo modo si vedrà costretto ad intervenire.