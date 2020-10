GF Vip impedisce a Morgan di entrare in casa, Signorini spiega perché: “C’è un limite per lui” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini ha parlato del GF Vip e delle trattative che ci sono state sull’ipotetico ingresso nella casa di Morgan. Il conduttore ha parlato della vicenda e poi ha fatto grandi spoiler sul reality show.

In particolar modo, ha detto che ci saranno 10 o 11 nuovi ingressi, i quali verranno spalmati tra la prossima settimana e i primi di dicembre. Tra queste persone, ci sarebbe dovuto essere anche Marco Castoldi. Vediamo cosa ha ostacolato le trattative.

Le trattative saltate con Morgan

Alfonso Signorini ha spiegato che Morgan sarebbe dovuto essere tra i nuovi concorrenti della casa del GF Vip. Il presentatore ha dichiarato che sarebbe stato estremamente felice di accogliere il cantante nella grande famiglia del reality show. Ad onor del vero, c’è da dire che anche Marco era abbastanza propenso a lanciarsi in questa nuova esperienza. Ad ogni modo, c’è qualcosa che ha impedito al protagonista di portare a compimento il contratto di collaborazione con Mediaset.

Stando a quanto rivelato da Signorini nell’intervista, pare che Morgan sia un personaggio un po’ troppo eccentrico. Nella sua genialità il cantante è troppo fuori dalle righe e Alfonso è costretto a rispettare dei tempi televisivi. Essendo il Grande Fratello un programma che va in onda in diretta e non in modalità registrata, sarebbe stato impossibile contenere un personaggio come lui. (Continua dopo il video)

Spoiler sui nuovi concorrenti del GF Vip

Dalle parole di Signorini, dunque, si è evinto che il GF Vip avrebbe impedito a Morgan di entrare in casa per timore che l’esuberante protagonista avrebbe dato luogo a scene un po’ troppo fuori dagli schemi. Alfonso, inoltre, ha anche aggiunto che censurarlo sarebbe stato un torto per lui, pertanto, ha preferito evitare di concludere la trattativa. Nel corso dell’intervista, poi, il conduttore ha fatto anche altri spoiler.

In particolare ha detto che il reality show si allungherà fino a febbraio. Naturalmente ci sarà l’ingresso di nuovi protagonisti, i quali sono stati studiati ad hoc per creare nuove dinamiche in casa. Tre di loro entreranno lunedì prossimo, 26 ottobre. In merito ai nomi dei futuri partecipanti sono spuntati quelli di Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Stefano Bettarini, i quali smuoveranno sicuramente le acque tra i vari concorrenti. Altri 7 o 8 personaggi famosi, invece, faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia i primi di dicembre.