Fabrizio Corona, dopo le accuse di Nina, pubblica l’esito del tampone e su Carlos: “Ha il Covid” (FOTO)

Dopo le gravissime accuse mosse da Nina Moric contro Fabrizio Corona, quest’ultimo ha deciso di replicare sui social mostrando anche l’esito del tampone per il Covid. La modella, infatti, lo aveva accusato di aver mentito circa la sua positività al virus solo per strumentalizzare la vicenda.

L’ex re dei paparazzi, inoltre, è intervenuto anche per spiegare quali siano le attuali condizioni di salute di Carlos. In seguito, il protagonista ci ha tenuto a ringraziare Mediaset e Barbara D’Urso per l’opportunità datagli e poi si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli.

L’esito del tampone di Fabrizio Corona e Carlos

In queste ore, Fabrizio Corona ha mostrato sui social l’esito del tampone per il Covid, il quale è stato positivo. Questo, dunque, smentisce definitivamente le accuse di Nina, la quale aveva dichiarato che il suo ex avesse inventato tutto. In seguito, Corona ha commentato quanto accaduto in questi giorni attraverso delle frasi. In primo luogo ci ha tenuto a parlare di Carlos in modo da spiegare quali siano le sue condizioni di salute. Il giovane è ancora molto turbato, anche se sta leggermente meglio.

Purtroppo, però, anche il ragazzo è risultato positivo al Covid, pertanto, adesso è in isolamento, pare a casa di Fabrizio. Corona ha poi dichiarato di non perdere mai la forza, anche se il periodo non è certamente dei migliori. A tale scopo, ha affermato che replicherà sempre alle persone che raccontano bugie sul suo conto. A tal proposito si è scagliato contro alcune testate giornalistiche e giornalisti. (Continua dopo le foto)

Lo sfogo contro Selvaggia e il ringraziamento alla D’Urso

Oltre che mostrare l’esito del tampone, Fabrizio Corona si è reso protagonista anche di uno sfogo contro Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima aveva commentato l’ospitata dell’ex paparazzo a Live non è la D’Urso dipingendo quel momento davvero degradante. In merito a questo argomento, il protagonista dello sfogo ha esortato la giornalista a pensare un po’ di più ai fatti propri evitando di soffermarsi solo sui pettegolezzi. Fabrizio ha accusato Selvaggia di voler a tutti i costi emulare la D’Urso con scarsi risultati.

Infine, nella parte conclusiva dei suoi interventi, ha anche voluto ringraziare Barbara D’Urso e coloro i quali gli hanno dato la possibilità di raccontare la sua verità. Anche se l’intervista è stata interrotta senza lasciargli completare i suoi concetti, Corona pare sia comunque grato per l’opportunità ricevuta.