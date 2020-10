Uomini e Donne, ex dama finisce in ospedale, è Veronica Ursida: “Tutto il giorno in ospedale” (FOTO)

In queste ore, l’ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha raccontato di aver trascorso una giornata intera all’ospedale. Questo non sembra essere un periodo estremamente facile per la dama, che sta affrontando un problema di salute.

I fan, ovviamente, le stanno dando tutto il supporto possibile affinché si senta meno sola. Ad ogni modo, la protagonista ha spiegato cosa le stia accadendo. Pare si tratti di problematiche legate a intollerante alimentati.

I problemi di Veronica Ursida

Veronica Ursida ha lasciato il parterre femminile di Uomini e Donne da un po’ di mesi per intraprendere la conoscenza con Giovanni Longobardi lontano dalle telecamere. I due hanno avuto diversi alti e bassi, durante i quali si sono anche lasciati per un bel periodo. Da un po’ di settimane sembravano aver fatto pace, anche se da diversi giorni hanno smesso di pubblicare contenuti insieme sui social. Veronica, dal canto suo, non sta attraversando un momento sereno, in quanto costretta a fare dei controlli medici.

Da un po’ di tempo, la dama stava manifestando dei disturbi, pertanto, il medico le ha consigliato di approfondire la questione con uno specialista. Ieri la donna si è recata in ospedale per sottoporsi ad una serie di esami finalizzati a scoprire se sia affetta da celiachia oppure no. La donna non ha svelato l’esito dei controlli ai fan, molto probabilmente perché non ne è ancora a conoscenza. Ad ogni modo, ci ha tenuto a spiegare la disavventura vissuta.

La disavventura dell’ex dama di Uomini e Donne

In questo periodo andare in ospedale è diventato più complicato del solito. L’ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida, infatti, ha detto di aver trascorso una giornata intera presso tale struttura medica per poter fare tutti gli esami. Inoltre, Veronica ha raccontato di aver avuto anche un diverbio con un altro paziente. Quest’ultimo si sarebbe impressionato di un suo gesto ed ha cominciato ad attaccarla.

Dopo l’avventurosa giornata, Veronica si è recata a casa ed ha deciso di dedicarsi un po’ alla cura del suo corpo. A tale scopo, ha effettuato dei bendaggi anticellulite e poi si è fatta dei trattamenti al viso. Questi piccoli momenti di attenzione hanno contribuito ad alleggerire un po’ la sua giornata e a tirarle su il morale.