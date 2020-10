Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: Michele si dichiara per Roberta

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, quella di giovedì 22 ottobre rivelano che in studio si tornerà a parlare del triangolo amoroso venutosi a creare tra Carlotta, Michele e Roberta. Il cavaliere prenderà una decisione importante.

In merito al trono classico, invece, Sofie arriverà ad eliminare un suo corteggiatore, mentre Davide litigherà con Beatrice in quanto non l’ha portata in esterna. Il giovane si cimenterà nella conoscenza di Rossana.

Spoiler puntata odierna: la scelta di Michele

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne assisteremo ad un nuovo confronto tra Carlotta, Michele e Roberta. Nella precedente puntata, il cavaliere era uscito con la prima per chiarire alcune cose, lasciando in un angolo la Di Padua. I due, quindi, hanno avuto anche uno screzio alquanto acceso in cui la dama lo ha mandato a quel paese. La sera stessa, però, Michele sarebbe dovuto uscire nuovamente con Carlotta, ma le anticipazioni ci svelano che le cose non sono andate così.

Il protagonista ha bidonato la dama all’ultimo minuto per poter vedere Roberta. La coppia trascorrerà una piacevole serata durante la quale scatterà anche un bacio alquanto passionale. Dopo quest’estrema dimostrazione d’interesse nei confronti della donna, il cavaliere deciderà di corteggiare solo lei. Tra i due, dunque, nascerà una sorta di relazione esclusiva. Carlotta, ovviamente, non potrà fare a meno di rimanerci male.

Eliminazioni e discussioni a Uomini e Donne

In merito al trono classico, invece, nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Sophie deciderà di eliminare un suo corteggiatore. Stiamo parlando di Alessandro, ragazzo con il quale la tronista era uscita in esterna. Tra i due sembrava fosse nato un interesse che, a quanto pare, non è condiviso dalla Codegoni. Il tronista Davide Donadei, invece, uscirà in esterna con Rossana.

Tra i due si creerà subito una certa sintonia, sta di fatto che si lasceranno andare a carezze, abbracci e anche a confessioni molto profonde. Lei, ad esempio, gli rivelerà alcuni dettagli relativi alla sua vita privata. Beatrice, dal canto suo, dirà di essere rimasta profondamente delusa dal tronista in quanto non è stata portata in esterna. Davide, però, le prometterà che rimedierà nel corso della settimana dato che sa anche che è il suo compleanno. Questo contentino placherà la rabbia della protagonista, che comunque esprimerà il suo dissenso in modo sempre pacato e tranquillo.