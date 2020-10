Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 22 ottobre: grossa delusione per Roberta

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Il programma tv prodotto dalla Fascino Pgt è giunto alla 25esima edizione, ottenendo degli buoni risultati in termini di share. I telespettatori della rete ammiraglia Mediaset intorno alle 14.45 avrà modo di vedere il quarto e penultimo appuntamento settimanale.

Anche in questa puntata il pubblico di Canale 5 potrà visionare il Trono classico e il parterre senior assieme. Dopo un intero episodio dei sto alla storica dama torinese Gemma Galgani, oggi si parlerà di altri protagonisti. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati dati dal noto portale web Il Vicolo delle News.

Trono classico: Roberta Di Padua delusa da Michele

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, in onda alle 14:45 su Canale 5, svelano che Roberta Di Padua in settimana è uscita in esterna con Michele. Ma per quest’ultimo dalla passarella scenderà anche una nuova corteggiatrice abbastanza carina.

Per tale ragione l’uomo deciderà di farla rimanere nel parterre senior. Inoltre dirà a Roberta di voler continuare la frequentazione anche se ci rimarrà molto male. Ovviamente tale decisione scatenerà una serie di malumori all’interno dello studio 6 dell’Elios in Roma.

Trono classico: Gianluca De Mattias bacia Gabriella

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Lucrezia Comanducci non sarà presente nello studio 6 dell’Elios in Roma. Di conseguenza la padrona di casa Maria De Filippi non parlerà di lei ed Armando Incarnato. Mentre, Gianluca De Mattias, in settimana ha realizzato una esterna con la corteggiatrice Gabriella perché lei aveva detto che il tronista era narcisista.

I due sono in camerino, hanno avuto un’accesa discussione ed alla fine, più o meno, hanno chiarito. Quindi il ragazzo gli ha stampato un bacio sulla bocca e lei gli ha detto: “Questo me l’hai rubato”. A quel punto il tronista ha replicato in questo modo: “Però te non hai fatto una piega”. Subito dopo per Gianluca scenderanno dalla passarella due nuove corteggiatrici che terrà entrambe. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo basta guardare la nuova puntata di U&D in onda alle 14. 45 sulla rete ammiraglia Mediaset.