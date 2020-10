GF VIP, Francesco Oppini mostra il lato b a Enock e Tommaso, la produzione li richiama e censura (VIDEO)

Durante quella che sembrava essere una semplice chiacchierata tra coinquilini, alcuni concorrenti della casa del GF Vip hanno infranto il regolamento. Nello specifico, Francesco Oppini ha mostrato il suo lato b a Enock, Tommaso ed altri.

Il momento è stato davvero esilarante e sono stati gli stessi protagonisti a rendersi conto di star facendo una cosa vietata dal regolamento. Dopo pochissimi secondi, infatti, è intervenuto uno degli autori, che ha provveduto a richiamare e censurare i ragazzi.

La chiacchierata sul lato b migliore del GF Vip

Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Andrea Zelletta ed altri coinquilini della casa del GF Vip stavano chiacchierando in cucina in merito ad un tema molto scottante, ovvero, il lato b. I protagonisti hanno cominciato a fare una sorta di competizione finalizzata a mettere in luce chi tra i presenti avesse il lato posteriore più bello. Ad un certo punto Francesco ha alluso al fatto di essere lui il vincitore. Il fratello di Balotelli, però, lo ha interrotto dicendogli di non avere assolutamente il senso della misura.

Nel frattempo, Tommaso non faceva che sghignazzare e lasciarsi travolgere dall’ilarità del momento. La situazione, poi, si è scaldata nel momento in cui Enock ha esortato il figlio di Alba Parietti a mostrare loro le sue terga in modo da poter giudicare con obiettività la questione. A quel punto è arrivata anche Dayane Mello la quale si è posizionata dietro Tommaso per poter assistere allo spettacolo.

Francesco Oppini si spoglia e viene censurato

Francesco Oppini, allora, senza farselo ripetere due volte, ha cominciato a slacciarsi i pantaloni per mostrare a tutti il suo lato b. Zorzi, divertito, ha manifestato un dubbio. L’influencer ha detto che probabilmente ciò che stava per fare era contro il regolamento del Grande Fratello Vip. Imperterrito, però, Francesco è andato avanti in questa sorta di spogliarello. Come volevasi dimostrare, dopo poco tempo è intervenuto un autore della produzione in quale ha richiamato i ragazzi.

La telecamera, inoltre, ha evitato di mandare in onda la scena mantenendo l’inquadratura fissa su Zorzi. Dopo il richiamo, i concorrenti sono scoppiati in una fragorosa risata ed hanno interrotto il simpatico teatrino. Gli utenti del web, però, hanno assistito a tutto ed hanno commentato divertiti l’accaduto attraverso i social. Specie su Twitter in molti hanno pubblicato il video “incriminato” definendo il momento come “epico”.