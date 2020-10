Speranza torna sui social dopo Temptation Island e spiega come sta: il web avanza una pretesa (FOTO)

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, Speranza Capasso è tornata sui social. La ragazza aveva precedentemente disattivato il suo account, per poi riattivarlo in questi giorni.

In molti ritengono che questa sia stata solo una strategia per consentire anche ad Alberto Maritato di guadagnare follower. Ad ogni modo, la ragazza ha pubblicato una IG Stories ed un post in cui ha raccontato come sta.

Speranza spiega come sta dopo Temptation Island

Speranza Capasso è tornata sui social dopo Temptation Island. Come tutti i telespettatori sapranno, i concorrenti hanno il divieto di adoperare i social prima della fine delle messe in onda. Per tale motivo, la ragazza ha deciso solo ora di parlare ai fan. Attraverso una IG Storie, la protagonista ha risposto ad una domanda di un utente, il quale le ha chiesto come stesse. Lei ha detto di stare finalmente bene. Dopo essersi annullata, adesso è tornata la Speranza di un tempo, allegra e sorridente.

Ora non ha più paura di dire quello che pensa e non ha peli sulla lingua. Tutto ciò le sta facendo provare delle sensazioni bellissime. Dalle sue parole, dunque, si evince che la ragazza abbia smesso di soffrire. Ciò che non è chiaro, però, è se sia o meno ritornata con Alberto. In molti hanno dichiarato di averli visti insieme, per tale motivo credono che abbiano fatto pace. (Continua dopo la foto)

La richiesta di alcuni fan

Successivamente, la Capasso ha pubblicato anche un post in cui ha esplicitato un altro concetto. Nello specifico, ha detto che bisogna lasciare che il proprio sorriso cambi la vita delle persone, ma non che le persone incidano sul proprio sorriso. Anche in questo caso, però, non è stato esplicitato nulla in merito alla storia con Alberto. Il pubblico di Temptation Island, dunque, ha commentato il post di Speranza esprimendo opinioni molto dure. In molti hanno reputato il suo comportamento davvero assurdo.

Secondo il punto di vista di molti è imbarazzante che una donna si lasci calpestare in questo modo da un uomo perdonando tradimenti, bugie e comportamenti sbagliati. Altri, invece, hanno esortato la donna ad amarsi di più e a lasciar perdere il ragazzo. Tra i commenti, però, c’è chi ha avanzato una richiesta. Diverse persone vorrebbero che Speranza venisse scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. Dato che c’è un posto ancora vuoto, i fan verranno accontentati?