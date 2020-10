Andrea Zelletta parla dei suoi problemi economici al GF Vip: “Chiedevo soldi a una signora per la spesa” (VIDEO)

Durante questa esperienza nella casa del GF Vip i concorrenti stanno gradualmente venendo fuori. Tra di essi, quello che ha fatto emergere delle situazioni alquanto complesse del suo passato è Andrea Zelletta, il quale ha parlato di gravi problemi economici avuti in passato.

Il ragazzo ha affrontato l’argomento già un po’ di tempo fa, ma stavolta ha aggiunto dei dettagli molto precisi. Durante il suo sfogo, il protagonista ha detto di aver vissuto momenti davvero molto complessi ed è questo il motivo per cui si altera quando qualcuno gli punta il dito contro.

I problemi economici di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta si è molto aperto in queste ore con Massimiliano Morra ed ha raccontato le difficoltà vissute a causa dei suoi problemi economici. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver lasciato casa dei suoi genitori molto presto, guadagnando il pane quotidiano da solo. Ad un certo punto della sua vita, però, si è trovato senza lavoro, con delle spese da affrontare, così ha cominciato a lavorare in una discoteca. Ben presto sono arrivati tempi bui anche in quell’ambito e il protagonista si è trovato ad affrontare molte più mansioni pur mantenendo sempre una paga alquanto bassa.

Nel dettagli, Andrea ha detto che guadagnava circa 50 euro netti a serata e lavorava un paio di giorni a settimana. Mensilmente, però, era comunque obbligato a pagare un affitto di 500 euro, pertanto, riuscire anche a vivere con uno stipendio così basso era per lui impossibile. Molte volte, infatti, si è trovato a chiedere dei soldi alla proprietaria della casa per poter fare la spesa. (Clicca qui per il video)

Il motivo dei suoi sfoghi

Zelletta ha raccontato che aveva vergogna a chiedere i soldi ai suoi genitori, dato che è sempre stato un ragazzo indipendente. Le parole di Andrea Zelletta sui problemi economici vissuti hanno toccato le corde del cuore di Massimiliano, il quale si è anche rispecchiato in parte. Ad ogni modo, tale sfogo è servito ad Andrea per spiegare il motivo per cui gli scoppia la vena dinanzi alcune accuse.

Nel dettaglio, il concorrente ha detto di aver perso le staffe quando Fulvio lo ha chiamato tronista. Il protagonista ha detto di non disdegnare affatto l’incarico che ha ricoperto a Uomini e Donne, in quanto ci sono moltissimi ragazzi che vorrebbero farlo. Ad ogni modo, ci sono tanti altri sacrifici che è stato costretto a fare pur di andare avanti.