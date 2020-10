GF Vip: Natalia Paragoni rompe il silenzio sul presunto tradimento di Andrea Zelletta

La fidanzata di Andrea ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni di una ragazza che sostiene di essere stata contattata da lui durante la loro storia. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice.

GF Vip: Andrea Zelletta nei guai

Uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip è Andrea Zelletta. Nonostante dai più sia stato etichettato come un “comodino”, il pubblico di Canale 5 lo conosce bene per la sua esperienza a Uomini e Donne in cui era tutt’altro che un comodino. Ha baciato tutte le sue corteggiatrici, ha avuto alti e bassi molto forti fino a quando ha deciso di scegliere Natalia Paragoni con la quale ha una storia ancora adesso dopo un anno e mezzo.

Nella scorsa puntata in diretta Andrea e Natalia si sono incontrati e hanno avuto un confronto molto commovente in cui lui le ha detto di essere la donna della sua vita, ma Alfonso Signorini ha detto che stava per succedere qualcosa. Infatti, il giorno dopo Alice Fabbrica ha dichiarato di aver avuto un flirt con Andrea e che lui l’ha contattata anche quando stava con Natalia.

Natalia rompe il silenzio

Dopo le dichiarazioni di Alice, Natalia ha deciso di ritirarsi nel silenzio sui social fino a qualche ora fa. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere che è tranquilla e rilassata e sta andando tutto bene. Il suo silenzio è dovuto agli impegni e ha chiesto a chi la segue di “capire il momento”. Insomma, non è stata molto precisa, forse l’argomento verrà affrontato nella prossima puntata di Grande Fratello Vip?

Il GF Vip di Andrea

All’inizio Andrea ha stretto un buon legame con quasi tutti i concorrenti e tra allenamenti e risate si è integrato molto nel gruppo dei ragazzi, quindi con Enock, Pierpaolo, Francesco, Elisabetta. Inoltre, ha costruito un legame speciale con Matilde Brandi che vedeva come una sorella/mamma all’interno della Casa. Tuttavia, come ha ammesso lui stesso, non è riuscito come gli altri a raccontare la sua vita. Lo sta facendo pian piano adesso dopo un mese.

Per questo si è guadagnato nella Casa e nei social l’appellativo di “comodino”, con il suo compagno Enock. Alfonso Signorini, però, sembra avere sempre un occhio di riguardo per lui. Ma come affronterà Andrea le dichiarazioni di Alice Fabbrica? È davvero il bravo ragazzo dagli occhi dolci che appare nella Casa? Voi che cosa ne pensate?