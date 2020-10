Oroscopo 23 ottobre 2020: Toro dinanzi una scelta, Acquario siate più flessibili

L’Oroscopo del 23 ottobre esorta i nati sotto il segno del Toro a prendere una decisione per quanto riguarda l’amore. Gli Acquario, invece, si applicano troppo sulle sciocchezze, siate più flessibili

Previsioni 23 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. In questi giorni sarà necessario mantenere un equilibrio. Spesso sarete tentati dal portare a termine delle cose frettolosamente in quanto siete ansiosi di concludere dei progetti. Non c’è cosa peggiore da fare. Per tale motivo, è necessario mantenere la calma e avere pazienza, specie nel lavoro.

Toro. I nati sotto questo segno devono prendere una decisione in amore. Forse vi state barcamenando tra due situazioni e questo vi sta creando non pochi problemi. Sul lavoro, invece, c’è un po’ di insoddisfazione, ma non temete, presto la situazione migliorerà. Siate più risoluti.

Gemelli. L’amore non è certamente il vostro punto di forza in questi giorni. Ad ogni modo, l’Oroscopo del 23 ottobre vi annuncia che si sta per avvicinare un periodo molto fortunato sotto questo punto di vista. Anche nel lavoro sono in arrivo delle interessanti novità. Cogliete l’attimo.

Cancro. Molti di voi potrebbero lasciarsi prendere dallo sconforto, specie in campo lavorativo. Momenti migliori arriveranno, dovete solo attendere e non smettere mai di lottare. In amore ci sarà una piccola tregua, anche se i rapporti in crisi necessitano di una risoluzione. Non vi arrendete.

Leone. La Luna opposta potrebbe far nascere qualche divergenza in campo professionale. Cercate di non arrabbiarvi per cose di poco conto e mantenete la calma. In amore, invece, è necessario prendere una decisione, o dentro o fuori. L’Oroscopo vi consiglia di risolvere le questioni in sospeso.

Vergine. In questo periodo sono favoriti i rapporti fugaci, intensi e passionali. Tuttavia, si tratta di un transito di breve durata, per questo motivo ci sarà una certa difficoltà a mantenere nel tempo queste relazioni. Nel lavoro siete un po’ distratti. Cercate di vivere di più alla giornata.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Se siete single, ci sono buone opportunità di fare nuove ed interessanti conoscenze. Se, invece, siete in coppia, preparatevi ad affrontare un weekend pieno di emozioni. Nel lavoro la situazione migliorerà nel pomeriggio. Godetevi i piccoli momenti di felicità.

Scorpione. Nel corso di questa giornata sarete molto intuitivi, per tale ragione, fidatevi delle vostre sensazioni, perché difficilmente sbaglieranno. In amore proverete emozioni forti. Le relazioni nate da poco saranno predominate dalla passione. Fidatevi sempre più di voi stessi che degli altri.

Sagittario. I nati sotto questo segno, forse, stanno sottovalutando un po’ la sfera economica. Non fate il passo troppo più lungo della gamba e cercate di ridimensionarvi. In amore, invece, ci sarà una grande voglia di lasciarvi travolgere dalle emozioni. Cercate di essere più parsimoniosi.

Capricorno. Momento molto positivo per quanto riguarda i rapporti interpersonali. L’Oroscopo del 23 ottobre vi annuncia che sarà una giornata all’insegna dell’amore e dell’amicizia. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci dei rallentamenti in quanto vi sentite un po’ pigri. Non abbassate la guardia in campo professionale.

Acquario. Se non vi stanno bene delle cose nel lavoro, questo non è il momento giusto per lamentarvi. Cercate di andare avanti per la vostra strada e di rimandare le polemiche a tempi migliori. In amore potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Cercate di non dare troppo peso alle piccole cose.

Pesci. Il modo migliore per affrontare questo periodo è quello di godervi maggiormente le cose belle che vi capiteranno. Non siate troppo ansiosi di sapere cosa vi aspetta nel futuro, altrimenti rischiate di non vivere appieno il presente. Il consiglio è quello di non essere troppo esigenti, specie con voi stessi.