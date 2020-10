GF Vip, Guenda Goria, spunta una testimonianza su Telemaco: ‘Ci sono dei ripensamenti’

La ragazza ha appena reso pubblica la sua relazione con Telemaco, un uomo più grande di lei, ma pare che in questo periodo lui sia in una situazione di incertezza e lei non lo sa.

GF Vip: Guenda Goria confessa la sua storia con Telemaco

Quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con la mamma Maria Teresa Ruta, Guenda Goria aveva detto di essere single e lo ha ripetuto anche agli altri coinquilini della Casa. Infatti, ad un certo punto sembrava che fosse interessata a Massimiliano Morra e che i due fossero molto vicini. Invece, all’improvviso Alfonso Signorini ha fatto una serie di domande scomode ed è venuta alla luce la verità.

Guenda, poco prima di entrare al Grande Fratello Vip, ha approfondito la conoscenza con un uomo più grande di lei, separato con figli, e da un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più. La stessa Maria Teresa non sapeva nulla di questa vicenda ed è rimasta molto male in quanto vorrebbe per la figlia un ragazzo della sua età. Ma Guenda ha detto di esserne innamorata.

Inoltre, l’ex moglie di Telemaco non ha preso bene questa relazione. Nel web sono comparsi molti articoli che parlavano di Guenda come una “rovinafamiglie” ma lei ha precisato in diretta che le cose non stanno così e che se lui vuole tornare con l’ex moglie ne sarebbe contenta per il figlio che hanno in comune.

Roberto Alessi a Pomeriggio 5: ‘Ci sono dei ripensamenti’

Mentre Guenda sta parlando e difendendo il suo amore per Telemaco con la mamma nella Casa, al di fuori si sta parlando molto di lei. Barbara D’Urso ha affrontato l’argomento a Pomeriggio 5 e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha avuto delle novità molto interessanti da riportare.

Il giornalista ha parlato direttamente con Telemaco e ha svelato che lui ha dei ripensamenti. “Si è messo in una sorta di stand-by“, ha detto Alessi e il motivo è presto detto: la moglie vorrebbe tornare con lui. Lui, che era stato lasciato, è rimasto particolarmente colpito da questa cosa e quindi la situazione è molto delicata.

Ovviamente ha tenuto a precisare che Guenda non c’entra nulla, loro si sono conosciuti dopo la separazione con l’ex moglie. Però, pare anche che al momento Telemaco e Olga siano insieme a Sharm per recuperare il loro rapporto. Guenda verrà informata su questa situazione?