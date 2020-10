Il Paradiso delle signore trama 26 ottobre: Beatrice è distrutta, Vittorio le fa una proposta

Nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Beatrice apparirà estremamente provata dalla perdita del marito. Vittorio, allora, per cercare di risollevare la sua situazione, le farà una proposta.

È tempo di trattative anche per Luciano e Silvia. Zia Ernesta non ne vuole sapere di andare via ma, allo stesso tempo, il ragioniere non vuole rinunciare alla sua libertà. Per questo motivo, il protagonista offrirà un compromesso a quella che è ancora sua moglie.

Trama 26 ottobre: Luciano e il compromesso con Silvia

La trama della puntata del 26 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Marcello e Salvatore saranno in ansia di sapere quale sia il verdetto di Adelaide in merito ai dolci di Laura. I tre soci hanno deciso di fare per il Circolo una fornitura di pasticcini, pertanto, adesso si è in attesa del responso. Le aspettative dei protagonisti saranno state soddisfatte? In casa Cattaneo, invece, vedremo che si continuerà a respirare un clima parecchio teso.

Nello specifico, Luciano non vorrà più rimanere sotto lo stesso tetto di sua moglie, ma non potrà andare via a causa di Zia Ernesta. Dato che la donna ha comunicato alla famiglia che si tratterrà ancora per un po’ di tempo insieme a Stefania, il ragioniere offrirà a Silvia un compromesso. In caffetteria, invece, vedremo che i protagonisti saranno sempre in ansia quando, ad un certo punto, arriverà Salvatore. Il ragazzo, forse, è a conoscenza del responso di Adelaide in merito ai dolci preparati?

Vittorio fa una proposta a Beatrice al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 26 ottobre, vedremo che tutti saranno in fibrillazione per il grande successo della nuova collezione. Gabriella si è dimostrata ancora una volta una stilista esemplare, pertanto, Vittorio non potrà che farle i suoi più sinceri complimenti. Ad ogni modo, Conti avrà la testa impelagata in altri pensieri. La triste notizia data da Beatrice scuoterà molto anche lui. La donna, oltre ad affrontare la perdita del coniuge, si troverà a fare i conti anche con un disastro economico.

A quanto pare, le condizioni finanziarie in cui l’ha lasciata il suo defunto marito non sono affatto floride. Per tale motivo, Vittorio deciderà di farle una proposta. La dama, però, rifiuterà categoricamente l’aiuto che vuole darle il cognato. Nel frattempo, al grande magazzino cominceranno le selezioni per l’assunzione di una nuova venere. Dopo la partenza di Angela, si è liberato un posto.