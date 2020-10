GF Vip, noto conduttore televisivo ha un debole per Tommaso Zorzi: ‘Ah se mi piace, gli ho manifestato il mio interesse’

Un noto personaggio televisivo ha un forte interesse per l’influencer e ha raccontato qualche aneddoto accaduto prima del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: un noto conduttore è interessato a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è diventato molto noto per essere un influencer molto pungente ed incisivo. Ha partecipato a un paio di programmi televisivi come Riccanza e Pechino Express e adesso è uno dei concorrenti più discussi, ma anche amati, della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni sta facendo molto chiacchierare il web il legame che Tommaso ha instaurato con Francesco Oppini. La loro è un’amicizia molto particolare e, a sorpresa, Tommaso ha confessato di iniziare a provare qualcosa per lui. Per questo ha chiesto altri concorrenti, qualcuno da poter corteggiare essendo molto sfortunato in amore. Tuttavia, è proprio di queste ore una confessione molto particolare. Un noto conduttore televisivo è molto interessato a Tommaso. Ecco qui di seguito nell’articolo di chi si tratta.

‘Tommaso? Ah se mi piace!’

Il noto personaggio televisivo che ha confessato il suo interesse nei confronti di Tommaso Zorzi è Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo ha ammesso che Tommaso Zorzi gli piace tantissimo: “Ah, se mi piace!“, ha dichiarato il conduttore al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Inoltre, ha detto di aver manifestato il suo interesse direttamente al giovane quando lui ha partecipato a Riccanza.

Non solo, ma hanno partecipato a diversi programmi insieme e in quelle occasioni hanno avuto modo di parlare. Cecchi Paone si è permesso di dargli qualche consiglio perchè all’inizio aveva “tratti caricaturali” assai negativi e una sorta di “delirio di onnipresenza“. Il conduttore da una parte ha fatto capire a Tommaso che gli piaceva, dall’altra che voleva aiutarlo. Tuttavia, al Grande Fratello Vip sembra che l’influencer sia molto più misurato e secondo il giornalista qualcuno l’ha consigliato bene.

La crisi di Tommaso Zorzi

Nella Casa Tommaso non ha mai fatto mistero delle sue avventure amorose. Ha raccontato dei suoi ex, dei suoi appuntamenti finiti male, della domestica che lo aiutava ad avere un’atmosfera adeguata ai suoi incontri. In questi giorni si sta disperando molto pensando alla sfortuna che ha avuto in amore e non solo. A volte ha delle crisi di ansia che lo portano a fare le valigie e voler abbandonare il reality. Ma continua ad essere il preferito dal pubblico a casa.