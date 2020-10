GF Vip, Pierpaolo Pretelli spiazza Elisabetta Gregoraci: “Mi sarei innamorato di te se…”

Elisabetta Gregoraci sta vivendo in modo molto intenso la nomination nella casa del GF Vip, specie perché questi potrebbero essere gli ultimi giorni da trascorrere con Pierpaolo Pretelli. Dopo aver avuto un’accesa discussione, i due si sono molto avvicinati.

La showgirl gli ha confidato di reputarlo un punto di riferimento nella casa e lui le ha fatto confessioni molto più profonde. Nello specifico, ha detto che si sarebbe sicuramente innamorato di lei se non ci fossero stati tutti questi paletti.

Elisabetta Gregoraci si lascia andare con Pierpaolo

Durante una chiacchierata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, quest’ultimo ha confidato alla donna i suoi sentimenti. Da quanto è cominciata la loro esperienza nella casa del GF Vip, l’ex velino ha palesato un forte interesse nei confronti della showgirl. Quest’ultima, però, si è sempre comportata in modo un po’ ambiguo mettendo numerosi paletti. Nella scorsa puntata del reality show è addirittura emerso che lei potrebbe avere un uomo che l’aspetta al di fuori.

Ad ogni modo, in queste ore, anche la Gregoraci sembra essersi un po’ ammorbidita nei confronti del coinquilino, sta di fatto che gli ha confidato di reputarlo molto importante. Per Elisabetta l’idea di non trascorrere più 24 ore su 24 insieme a Pierpaolo è una cosa davvero brutta. Con il passare dei giorni si è legata sempre di più a lui, al punto da sentire una profonda tristezza ad immaginare le giornate senza di lui.

Pretelli confessa i suoi sentimenti

Nel sentire tali parole di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli si è completamente aperto ed ha ammesso di essere stato molto vicino all’innamorarsi perdutamente di lei. In particolar modo, il concorrente ha detto che il motivo per il quale non si è lasciato andare risiede nei numerosi ostacoli posti da Elisabetta. Lei ha sempre provato in tutti i modi a frenare i sentimenti del giovane, impedendogli di esprimere appieno ciò che prova.

Ad ogni modo, proprio ora che la Gregoraci potrebbe essere vicina ad abbandonare la casa stanno venendo fuori tutte queste cose. La tempestività del momento, ovviamente, ha fatto sorgere qualche sospetto ai più maliziosi. Sul web, infatti, c’è anche chi crede che la donna si stia lasciando così andare per strategia. Così facendo, la gente potrebbe essere curiosa di vedere come si evolverà la storia tra i due, salvando la showgirl al televoto.