Elisabetta Gregoraci al GF Vip si lascia scappare l’ammontare del suo patrimonio: sul web è il caos (VIDEO)

Tra i personaggi più in vista di questo GF Vip c’è, sicuramente, l’ex moglie di Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci, durante una chiacchierata con i coinquilini, si è resa protagonista di una frase che ha scatenato il web e che riguarda l’ammontare del suo patrimonio.

Dayane stava parlando di soldi quando, improvvisamente, la showgirl ha fatto un’affermazione relativa a quanto ammonti il suo denaro. Naturalmente, si tratta di una cifra da capogiro che, in men che non si dica, ha scatenato il caos sul web.

Il patrimonio di Elisabetta Gregoraci

Durante la diretta del GF Vip, alcuni utenti di Twitter hanno notato che Elisabetta Gregoraci ha svelato quale sia l’ammontare del suo patrimonio. Ricordiamo che la donna è stata sposata con Flavio Briatore, uomo estremamente benestante ed in voga nella società. In seguito alla loro separazione, la showgirl continua a percepire il mantenimento da parte dell’imprenditore. Questo, dunque, le consente di mantenere il suo tenore di vita alquanto alto anche se i due non stanno più insieme.

Ad ogni modo, durante la colazione, Dayane ha intavolato un discorso relativo ai soldi ed ha alluso al fatto che sarebbe bello avere un milione di euro. A quel punto allora, con estrema nonchalance, è intervenuta Elisabetta dicendo che lei possiede già un milione di euro. Anzi, per la precisione, ha detto di avere un milione e duecento mila euro. Dopo aver pronunciato questa frase, ha continuato ad inzuppare i biscotti nel latte come se nulla fosse. (Continua dopo il video)

Sul web scoppia il caos

I coinquilini non hanno commentato la sua espressione, ma gli utenti del web non sono rimasti certamente in silenzio. Molte persone hanno reputato l’uscita di Elisabetta Gregoraci in merito al suo patrimonio davvero di cattivo gusto. Per molti, infatti, la donna non risulta affatto una persona semplice come molti vogliono far credere. A tal proposito, su Twitter alcuni utenti si sono chiesti come sia possibile riuscire a nutrire simpatia per una donna così.

Molti utenti, dunque, hanno esortato il pubblico da casa a non commettere errori questa volta e a provvedere ad eliminare Elisabetta. Ricordiamo che la concorrente è al televoto con Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Questo passo falso da parte dell’ex di Briatore, dunque, le potrebbe costare l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Staremo a vedere.