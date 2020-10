Morgan manderebbe messaggi alla ex Jessica Mazzoli

Morgan, un nome un mito. Un artista con un forte carattere, che non scende a compromessi. Su di lui se ne dicono tante, ma sembra che l’ex leader dei Bluvertigo non riesca a trovare pace.

Quando tutto sembrava andare per il meglio, con la nascita della figlioletta Maria Eco, un raggio di sole nell’oscuro e tetro periodo del lockdown, ecco che sul geniale artista si abbatte una nuova polemica. Una miccia accesa questa volta da Diablo Baby, attuale compagno della ex di Morgan, Jessica Mazzoli.

Morgan: le accuse di Diablo Baby

Diablo Baby ha presentato una serie di storie su Instagram in cui ha attaccato Morgan con tali parole: “Ora mi sono proprio inc…to. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti”. Secondo quanto dichiarato dal ragazzo, Morgan non farebbe altro che inviare alla sua compagna Jessica “messaggi di m***a” e “richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, capito?”.

Una lunga battaglia tra i due ex

Tra Morgan e la sua ex Jessica Mazzoli c’è stata una lunga battaglia durata diversi anni. Uno scontro combattuto a livello mediatico, in seguito apparentemente terminato. Morgan e Jessica si conobbero 10 anni fa nel corso del programma X Factor. La Mazzoli era una dei concorrenti, mentre il Castoldi faceva parte della giuria del programma attualmente in onda su Sky. Due anni dopo la nascita della piccola Lara, la secondogenita dell’artista musicale. Attualmente, Morgan è fidanzato con Alessandra Cataldo.

Diablo sarebbe stato bloccato sui social da Morgan

Diablo Baby ha dichiarato di essere stato bloccato sui social da Morgan, con tali parole: “Hai paura dell’omino con i capelli blu… Mi hai bloccato perché non sai affrontare le situazioni”. Diablo ha assicurato di non avere ancora rivelato tutto: “Non ho detto tutto perché vi mettereste le mani nei capelli”. Il ragazzo ha terminato: “E tu saresti quello che si è candidato come sindaco? Ma che sindaco dovresti fare, ma vai a rubare”.

Chi è Diablo Baby

Diablo Baby (vero nome Manuel) ha 21 anni e fa parte dei Blood Gang, gruppo composto da lui, Sempreinwave e Fuori per i cash. Come leggiamo da notiziemusica.it, Diablo Baby sarebbe stata una testa calda fin da quando era solo un ragazzino, iniziando a commettere vari reati, tanto da finire in carcere a Bologna a soli 21 anni per furto e rapina. Manuel nutre una forte passione per il rap fin da quando era alle elementari. Tra gli album che lo hanno ispirato vi è Turbe giovanili di Fabri Fibra.