Clizia Incorvaia e Paolo CIavarro vicini al matrimonio, interviene Eleonora Giorgi: “Non sapevo nulla”

Sul settimanale Oggi, Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi hanno rilasciato un’intervista doppia in cui è emersa anche la questione relativa all’ipotetico matrimonio con Paolo Ciavarro. In questi giorni, infatti, è circolata una voce in merito a possibili fiori d’arancio per i due ragazzi.

Ebbene, sulla questione è intervenuta anche mamma Eleonora, che da sempre è stata considerata una figura un po’ ingombrante nella vita di suo figlio. L’attrice ha detto di non essere a conoscenza di questa lieta novella. Clizia, in seguito, ha chiarito la vicenda.

Le ipotesi di matrimonio tra Clizia e Paolo

Da un po’ di giorni si è parlato della possibilità di un matrimonio in vista tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip i due hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori. Tuttavia, la coppia sta continuando a vivere un amore a distanza, dato che lei vive a Milano mentre lui a Roma. Proprio per tale motivo, le ipotesi di un matrimonio o di una convivenza erano molto quotate. In merito al primo argomento, però, Eleonora ha dichiarato di non saperne nulla.

Clizia, allora, ha spiegato che, in realtà, è ancora troppo presto per poter parlare di questo. Al momento, infatti, il buon Ciavarro non ha ancora fatto una proposta ufficiale con tanto di anello. Per il momento, dunque, mancano tutti i presupposti affinché i due possano varare seriamente l’ipotesi di convolare a nozze. Questo, però, non è un pensiero escluso dalle loro menti, anzi.

I progetti di Ciavarro e Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno pensando molto al futuro e non è escluso che possano valutare l’ipotesi di una convivenza prima del matrimonio. L’Icorvaia, in una precedente intervista, aveva fatto delle dichiarazioni molto forti dicendo di essere anche pronta a fare un figlio con il suo compagno. Ad ogni modo, al momento questi sono solo progetti. Ciò che è certo è che la coppia si ama moltissimo.

Oggi, 22 ottobre, ad esempio, è il compleanno di Paolo. Il ragazzo compie 29 anni e la sua fidanzata si è precipitata da lui per fargli una sorpresa. Il tutto, naturalmente, è stato immortalato sui rispettivi profili Instagram. L’Incorvaia ha pubblicato un post contenente alcuni degli scatti più belli fatti con Paolo e gli ha fatto gli auguri. Inoltre, ha aggiunto di reputarlo il suo principe.