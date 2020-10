GF Vip 5, Alessandro Cecchi Paone cotto di Tommaso Zorzi: “Ah se mi piace…”

Tommaso Zorzi protagonista del GF Vip 5

Senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico del Grande Fratello Vip 5 è Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, è il candidato numero uno per la vittoria finale che dovrebbe avvenire verso i primi di febbraio 2021. Nel frattempo, su Twitter e altri social network si scatena il caos ad ogni cosa che il noto influencer fa nella casa più spiata d’Italia.

Ma il gieffino milanese non ha solo ammiratori comuni, c’è anche uno che fa parte del mondo dello spettacolo. Di chi si tratta? Stiamo parlando del divulgatore scientifico ed opinionista di Mattino 5 e altri programmi Mediaset, Alessandro Cecchi Paone. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha ha dichiarato l’uomo che anni fa fece coming out nonostante fosse sposato.

Alessandro Cecchi Paone ha un interesse per il rampollo meneghino

Intervistato da Chi, il periodico diretto da Alfonso Signorini, Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato di apprezzare moltissimo Tommaso Zorzi. Ricordiamo che il rampollo meneghina di recente, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 che ha confessato di avere una mezza cotta per Francesco Oppini.

“Zorzi, ah se mi piace! Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. In quel momento aveva una sorta di delirio, non di onnipotenza, ma di onnipresenza”, ha rivelato il conduttore televisivo.

Alessandro Cecchi Paone spende del parole al miele per Zorzi

Ma non è finita qui. Infatti, sempre tra le pagine del settimanale Chi, Alessandro Cecchi Paone ha detto che all’epoca da un lato gli faceva capire che gli piaceva, dall’altro che gli interessava aiutare un ragazzo il cui limite è non avere il senso del limite.

Secondo il divulgatore scientifico, al Grande Fratello Vip 5 gli sembra più misurato, come se avesse trovato un buon consigliere, ma purtroppo no è lui. Nella nuova puntata del reality show di Canale, il conduttore Alfonso Signorini mostrerà Dale intervista al rampollo milanese? Non rimane che attendere e capire se il gieffino che è praticamente cotto di Francesco Oppini verrà messo al corrente.