GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli chiede con Elisabetta Gregoraci: “Inutile andare avanti”

Pierpaolo Pretelli getta la spugna con Elisabetta Gregoraci

Ebbene sì, sembra proprio che l’amicizia speciale tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci sia giunto al capolinea. Il gieffino nelle ultime ore ha deciso di troncare il corteggiamento alla soubrette calabrese dicendosi rassegnato.

Quello che l’ex la conduttrice di Battiti Live gli ha lasciato intendere all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è solamente un’amicizia profonda che non potrà andare oltre.

Con molta probabilità perchè la madre di Nathan Falco è impegnata all’esterno. “In questi due giorni non ho dormito per niente e mi sono detto che è inutile che vado avanti da solo. Menomale che ho decelerato sennò mi prendevo una tranvata contro il muro”, ha dichiarato l’ex Velino di Striscia la Notizia. E durante il confronto con la compagna d’avventura, il giovane ha asserito: “Ho provato ad aspettarti poi ho capito che l’affetto per te è importante”. Quindi, il Pretelli ha detto basta con la bella Eli e stavolta sembra essere molto deciso.

L’ex Velino di Striscia la Notizia fa dei chiarimenti

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un nuovo confronto, durante il quale il ragazzo ha chiuso il corteggiamento nei confronti della calabrese. L’ex Velino di Striscia la Notizia, però, ha voluto chiarire diverse posizioni prese verso di lei. Una su tutte, quando all’interno del Grande Fratello Vip 5 ha detto: “Ti ho sempre messa davanti a tutto”.

Stando alle sue dichiarazioni, il gieffino di questa frase non se n’è pentito. Inoltre, l’ex protagonista del tg satirico di Antonio Ricci ha confidato pure alla soubrette di averla preferita anche ai suoi amici Andrea Zelletta ed Enock Barwuah. “Ho fatto tutto in maniera naturale, ho provato delle belle emozioni con te. Se non ci fossero stati tutti i paletti sarebbe stato un rapporto in crescendo”, ha asserito il giovane.

Pierpaolo Pretelli innamorato della Gregoraci?

Al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha detto: “Mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro”. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha sentito la mancanza di chiarezza sulle sue cose personali e per tale ragione ha deciso di chiudere con Elisabetta Gregoraci. “Ho messo la prima anziché la quinta. Per me è stato difficilissimo perché non sono così”, ha concluso il gieffino.