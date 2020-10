GF Vip 5, Tommaso Zorzi sfotte Tinì Cansino di Uomini e Donne: “Ruba cachet” (VIDEO)

Tommaso Zorzi ironizza su Tinì Cansino

Senza ombra di dubbio, il protagonista assoluto di questa quinta stagione del Grande Fratello Vip è Tommaso Zorzi. Nella serata di mercoledì, gran parte degli inquilini del reality show di Canale 5 si sono messi a parlare dei meccanismi che ci sono dietro il dating show di Maria De Filippi. I concorrenti hanno fatto una serie di domande ad Andrea Zelletta, ex tronista.

In poche parole gli hanno chiesto dei particolari sui relativi compensi, alle segnalazioni e alle esterne che i tronisti fanno con le corteggiatrici. Inoltre, Tommaso Zorzi e l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli hanno imitato lo storico opinionista Gianni Sperti. Subito dopo, però, il rampollo meneghino ha menzionato un’altra protagonista del programma, ovvero Tinì Cansino. E proprio su quest’ultima ha fatto dell’ironia affermando: “E’ veramente una ruba cachet”. Arriverà la replica della diretta interessata? Andiamo a vedere nello specifico cos’altro hanno detto i due ragazzi.

Pierpaolo Pretelli e l’influencer meneghino parlano dell’opinionista di U&D

Nelle ultime ore, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha trovato una spalla molto valida, ovvero l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, ha proseguito facendo dell’ironia sulla presenza di Tinì Cansino nel dating show Uomini e Donne: “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno oh, ci sei? Tinì, e su!”.

Lo sfogo dei due gieffini di certo non è passata inosservata al popolo del web che immediatamente ha informato i diretti interessati. L’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi dirà la sua? (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi vorrebbe fare il tronista gay a Uomini e Donne

Di recente, Tommaso Zorzi a confidato al suo caro amico Francesco Oppini di essersi preso una cotta per lui. Il rampollo milanese, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha confessato di avere una situazione sentimentale molto disperata.

Per tale ragione il gieffino ha fatto un appello a Maria De Filippi, candidandosi come prossimo tronista gay di Uomini e Donne, assente da qualche anno. La moglie di Maurizio Costanzo valuterà tale proposta? A questo punto non rimane che attendere per capire cosa farà la conduttrice pavese e la redazione del dating show di Canale giunto alla 25esima stagione.