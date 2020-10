Uomini e Donne cosa vedremo oggi: arriva un nuovo cavaliere, Biagio sciupafemmine

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, di venerdì 23 ottobre, vedremo che Maria De Filippi presenterà un nuovo cavaliere. Il suo nome è Giuseppe, il quale dirà di essere venuto nella trasmissione per trovare una donna con cui condividere la vita.

Gemma, invece, continuerà a frequentare Biagio, anche se quest’ultimo farà un po’ il marpione dato che sta conoscendo ben tre dame contemporaneamente. Con la maggior parte di loro sono scattati anche dei baci.

Oggi vedremo come procede tra Biagio e Gemma

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si inizierà con l’ingresso in studio di Giuseppe. Dopo poco, la conduttrice manderà in onda un filmato inerente uno scontro, avvenuto dopo la precedente registrazione, tra Tina e Gemma. Le due donna hanno molto discusso a causa del cactus che l’opinionista ha regalato alla dama torinese. A quanto pare, tale regalo non è stato affatto gradito. Dopo la messa in onda del filmato inerente il litigio, la linea tornerà allo studio e la Galgani farà il suo ingresso.

Quando si siederà al centro, continuerà a discutere con Tina per poi passare a parlare della sua vita sentimentale. La donna dirà di essere uscita nuovamente con Biagio. Anche stavolta tra i due è scattato un bacio molto passionale. Entrambi si diranno felici del percorso che hanno intrapreso. Ad ogni modo, il cavaliere sta conoscendo anche altre donne, con sui sembra essere molto in sintonia.

Biagio tra tre fuochi a Uomini e Donne

La prima tra queste è Maria. Anche con lei c’è stata un’esterna e un bacio, stavolta meno passionale. L’uomo, però, è uscito anche con una terza signora con cui è stato bene. Il cavaliere, infatti, durante la puntata dirà di trovarsi in balia delle emozioni in quanto è molto preso da tutte e tre. Specie con Gemma e Maria si è creata un’intesa eccezionale che ha messo in subbuglio il protagonista. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, Biagio dirà di essersi dovuto fare una doccia fredda per calmare i bollori.

Per quanto riguarda Roberta, invece, la donna sta continuando la sua frequentazione con Michele. Maria, però, informerà il giovane che c’è una donna che è venuta in studio per conoscerlo. Lui la farà entrare e deciderà di farla rimanere. Questa decisione, ovviamente, farà restare molto male la Di Padua. Quest’ultima, però, deciderà di continuare a conoscerlo.