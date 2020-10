Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 23 ottobre 2020: Biagio bacia Gemma poi esce con altre due

Quinto ed ultimo appuntamento di Uomini e Donne

Siamo giunti al quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo la puntata dedicata alla sfilata dei cavalieri con l’aggiunta del tronista Gianluca, oggi pomeriggio si parlerà nuovamente di Gemma Galgani. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati forniti da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gemma Galgani discute con Tina Cipollari

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che si partirà con una new entry. Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, dicono che al centro dello studio arriverà Giuseppe, un nuovo cavaliere del Trono over. Il signore ha deciso di far parte del dating show di Maria De Filippi per conoscere nuove donne e a cercare la sua anima gemella. La troverà?

A quel punto la conduttrice chiederà alla regia di trasmettere un filmato in cui la storica opinionista Tina Cipollari e la sua acerrima nemica Gemma Galgani, nella scorsa puntata, hanno avuto una forte discussione per un cactus da tenere in studio o no.

Il cavaliere Biagio esce con tre dame

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Gemma Galgani in settimana è uscita in esterna con Biagio. Anche stavolta tra i due protagonisti del parterre senior è scattato un bacio passionale.

Il cavaliere però, prima della registrazione ha realizzato un’esterna anche con la signora Maria ed anche tra di loro è scattato un bacio ma, in questo soft. Oltre alle due donne, l’uomo è uscito in esterna anche con una terza donna. A quel punto, in trasmissione il diretto interessato dirà che dopo essere uscito sia con la dama torinese che con Maria, aveva bisogno di farsi una doccia fredda. Il motivo? Perchè era molto presto ed è rimasto molto colpito da tutte e due.

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, dicono anche che Roberta Di Padua è uscita in esterna con Michele. Per quest’ultimo scenderà anche una nuova dama abbastanza carina e deciderà di farla rimanere. Poi dirà a Roberta dice di voler continuare la conoscenza anche se non apprezzerà molto la decisione del cavaliere.