Fedez asfalta Matteo Salvini: “Lui che non usava la mascherina…” (FOTO)

La telefonata del Premier Conte ai Ferragnez

Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato Fedez e Chiara Ferragni per avere una favore da loro. In poche parole ha chiesto alla coppia, avendo oltre 30 milioni di follower in due, di chiedere a quest’ultimi di rispettare le regole e mettere le mascherine protettive.

Per tale ragione, Matteo Salvini ha ironizzato su tale telefonata e ovviamente il rapper milanese che presto diventerà padre per la seconda volta, non ha perso tempo replicando personalmente si Twitter. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha è accaduto tra i due.

Matteo Salvini ironizza su Fedez

Non è la prima volta che Fedez e Matteo Salvini si lanciano delle frecciatine velenose a distanza. In pratica, il leader della Lega Nord Matteo Salvini ha voluto dire la sua in seguito al messaggio da lui postato sui social in merito alla telefonata che il Premier Giuseppe Conte avrebbe fatto al cantante e a Chiara Ferragni in merito alle mascherine protettive. “Conte chieda aiuto a Fedez anche sulla cassa integrazione”, ha scritto l’ex ministro dell’Interno sul suo account Twitter.

Ma l’ex giudice di X Factor non è rimasto a guardare. Ricordiamo che quest’ultimo e sua moglie fin da quando in Italia è scoppiata l’emergenza sanitaria da Covid-19 si sono impegnati in appelli e raccolte fondi offrendo il loro contributo al loro Paese che gli ha dato i natali. (Continua dopo il post)

Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020.

Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni https://t.co/XU7fkg9QkF — Fedez (@Fedez) October 22, 2020

La replica del rapper al leader della Lega Nord

“Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: ‘Non ce l’ho e non me la metto’. Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni”, ha replicato così Fedez alla provocazione di Matteo Salvini. Tuttavia, in molti sui vari social network hanno criticato i Ferragnez, che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe chiamato personalmente.

Il Premier avrebbe chiesto alla coppia di aiutarlo a diffondere il messaggio sull’importanza della mascherina ora che nel nostro Paese la curva dei contagi si è innalzata arrivando a toccare le sedicimila unità al giorno. All’appello del rapper meneghino si era unita anche la sua dolce metà Chiara Ferragni, che aveva esortato i suoi oltre venti milioni di follower ad indossare la mascherina protettiva.