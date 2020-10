GF Vip, Adua richiede test di gravidanza: interviene la regia e Tommaso ha una reazione esilarante (VIDEO)

Da un po’ di giorni si vocifera in merito alla richiesta di Adua Del Vesco di effettuare un test di gravidanza nella casa del GF Vip. Nelle ultime ore, però, sembrano esserci stati degli sviluppi in merito. L’ormai Rosalinda ha continuato a dichiarare di avere un forte ritardo, ragion per cui le è sorto il dubbio di essere incinta.

Se, in un primo momento, la questione era stata trattata con massimo riserbo, ma di recente è stata divulgata anche agli altri coinquilini. Ciascuno di loro ha avuto una reazione diversa. Anche la produzione del reality show è intervenuta chiedendo alla Del Vesco di recarsi in confessionale.

La reazione della regia al test di gravidanza di Adua

La puntata di questa sera, venerdì 23 ottobre, ha dei presupposti davvero esilaranti. Adua ha richiesto un test di gravidanza al GF Vip a causa di un ritardo abbastanza significativo. Sfogandosi con alcune coinquiline, la ragazza ha rivelato che, probabilmente, potrebbe essere rimasta incinta prima di entrare nel reality show. In effetti, quando la donna ricevette la sorpresa del suo fidanzato, disse che sarebbe stata disposta a fare un figlio subito nel caso in cui lui si fosse mostrato propenso. Che la provvidenza abbia fatto il suo corso?

Al momento non si sa se la protagonista sia davvero in dolce attesa oppure no, ciò che i telespettatori del reality hanno notato è che la produzione le ha chiesto di andare in confessionale. Mentre lei si stava confidando con le coinquiline più strette, la regia l’ha esortata ad allontanarsi dal gruppo per ricevere una comunicazione. Fino a questo momento l’argomento non è stato menzionato, ma nella puntata di questa sera Alfonso potrebbe fare un po’ di chiarezza. (Continua dopo il post)

Dayane: "Adua secondo me sei incinta"

GF: "Adua in confessionale" 😂 #gfvip — Giovanni (@Giovannid_22) October 22, 2020

Il commento di Tommaso

Intanto, i compagni d’avventura di Adua hanno commentato la questione del test di gravidanza nella casa del GF Vip. Il commento più divertente è stato, sicuramente, quello di Tommaso Zorzi. Il ragazzo ha esordito dicendo di non capire per quale motivo esce sempre una donna incinta quando lui partecipa ai reality show.

In effetti, durante la sua partecipazione a Pechino Express accadde la stessa cosa a Paola Caruso. La ragazza richiese di fare un test in quanto sospettava di essere in attesa. In quel caso, l’esito fu positivo e lei dovette abbandonare immediatamente il reality show. Gli utenti di Twitter hanno commentato quanto accaduto e si sono detti parecchio divertiti.