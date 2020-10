Andrea Zelletta redarguito dagli autori del GF Vip perché non ci prova con nessuna: “Hanno inventato loro il finto gossip” (FOTO)

In questi giorni, al GF Vip si è molto parlato di un gossip che vede Andrea Zelletta accostato ad una certa Alice Fabbrica. Quest’ultima ha scatenato l’inferno sui social dichiarando di aver avuto una relazione con il giovane.

Subito dopo la diffusione di questi pettegolezzi, la produzione del reality ha deciso di invitare Natalia Paragoni nel reality per parlare con il suo fidanzato. In molti si aspettavano che la ragazza avrebbe menzionato la vicenda, ma così non è stato. Dietro questo avvenimento per molti utenti ci sarebbe una strategia architettata dal Grande Fratello.

I dubbi del web sul GF Vip

Molti utenti del web stanno cominciando ad avere dei sospetti sul GF Vip e sulla scelta di invitare Natalia in casa per parlare con il fidanzato Andrea Zelletta. Alcuni telespettatori, infatti, hanno dichiarato di aver visto la produzione chiamare più volte in confessionale il ragazzo per esortarlo a provarci con qualche concorrente, allo scopo di creare un po’ di gossip. Andrea, però, sembrerebbe essersi sempre rifiutato, comportandosi in modo corretto.

Secondo tale versione, dunque, la produzione, non essendo riuscita nel suo intento, avrebbe deciso di mettere in scena il finto gossip inerente Alice Fabbrica solo per dare luogo ai soliti teatrini, che fanno tanto audience al Grande Fratello. La questione è stata sollevata dall’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha pubblicato gli screen di conversazioni intercorse con alcune sue fan. (Continua dopo la foto)

L’insolita reazione di Natalia verso Andrea Zelletta

A far sorgere questo sospetto sul GF Vip e sul comportamento assunto con Andrea Zelletta pare sia stata proprio Natalia. I fan della coppia ricorderanno, sicuramente, quello che è accaduto in occasione dello scherzo de Le Iene. All’epoca, gli autori fecero credere a Natalia che il suo fidanzato potesse averla tradita. Dinanzi la questione, la Paragoni ebbe reazioni spropositate fino ad arrivare addirittura a mettere le mani addosso al suo compagno.

Proprio in virtù di ciò, sembra alquanto strano che, in questa circostanza la ragazza non abbia battuto ciglio. Pertanto, gli utenti del web sono divisi tra due ipotesi. La prima è quella esposta poc’anzi e che quindi vede il GF Vip unico burattinaio della vicenda. La seconda, invece, vede colpevoli Andrea e Natalia di aver inscenato questo finto gossip per creare un po’ di pathos. In molti, però, si stanno schierando più in favore della prima ipotesi citata.